Zatím neznámý pachatel uvěznil do jutového pytle kocoura a položil na silnici v Doksech. Život mu ve čtvrtek 23. září zachránily dvě policistky, praporčice Martina Mlejnková a nadstrážmistryně Andrea Farská z českolipského obvodního oddělení.

Policistky z České Lípy, zleva Andrea Farská, co zachránily kocourka. | Foto: Policie ČR

Jak informovala policejní mluvčí Ivana Baláková, projížděly Mimoňskou ulicí v Doksech směrem na Břehyni, kde se měly v rámci služební přípravy zúčastnit střeleckého výcviku. „Byl to bílý jutový pytel s červeným pruhem s neznámým obsahem, svázaný drátem, který ležel uprostřed jejich jízdního pruhu. Řidička Martina se ho snažila nepřejet, nicméně se mu pro krátkou vzdálenost zcela vyhnout nedokázala. Jakmile to bylo možné, zastavila a obě policistky vystoupily, aby překážku ze silnice odstranily. Jenže potom, co pytel vzaly do ruky, ucítily, že se v něm něco hýbe. Když ho rozvázaly, uviděly schouleného kocoura,“ popsala Baláková.