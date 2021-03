Za loupež, krádež, ale i neoprávněné opatření platebního prostředku poslal v úterý 16. března Okresní soud v České Lípě na čtyři a půl roku za mříže 29letého Petra Krejčiříka z Ostravy. Hrozil mu trest odnětí svobody v délce od dvou do deseti let. Krejčiřík si vloni v říjnu a listopadu vyhlédl dvě seniorky u bankomatu v českolipské Hrnčířské ulici a ukradl jim několik tisíc korun, které si právě vybraly.

Od chvíle, kdy ho policisté vypátrali, nezapíral. Navíc projevil zájem o uzavření dohody o vině a trestu, souhlasil s ní i žalobce. „Soud kvituje, že jste se doznal a uzavřel dohodu o vině a trestu. Rozsudek tak je na nejnižší možné hranici, na kterou mohl senát přistoupit,“ prohlásil předseda senátu Pavel Kříž.

Jak zdůraznil, ze strany obžalovaného šlo o dva samostatné útoky a oběťmi byly seniorky, které proti němu byly výrazně slabší. „Senát je vždy citlivý na fakt, když si pachatel vybere za svůj cíl staré lidi, malé děti nebo postižené, kteří se jen těžko dokážou bránit, jako tomu bylo i v tomto případě,“ řekl soudce Kříž. Vzhledem k soudem schválené dohodě stran je vynesený rozsudek pravomocný. Odsouzený Krejčiřík tak zamířil z vazební věznice v Liberci do výkonu trestu.

„Důležité je, že žádné z žen nic neudělal, že je nezranil. Plně se doznával a svých činů litoval,“ komentovala advokátka Marie Vítková. Její klient se u soudu choval zdvořile, ale vězení už poznal, naposledy se z něj vrátil v roce 2017. Nebyl žádný svatoušek, nějaký čas pak „sekal dobrotu“, žil v Chomutově a dokonce pracoval. Pak si našel známost v České Lípě.

Jak přiznal, scházely mu peníze. Komerční banku v Hrnčířské ulici si prý vybral náhodně. Chodil po okolí a čekal na příležitost. Poprvé, 23. října v dopoledních hodinách, si vyhlédl poškozenou Ivu G. (73), která si vybírala osm tisíc korun. Jak jí přístroj začal bankovky vydávat, sahala na ně, v tom okamžiku se ale na její ruce objevila cizí ruka, což ji velmi překvapilo a nestačila vůbec zareagovat. Peníze byly pryč. „Otočila se a viděla muže, který běžel směrem na Kopeček. Volala „chyťte zloděje“, ale nikdo tam nebyl, aby jí pomohl,“ uvedl státní zástupce Tomáš Mery.

Petr Krejčiřík u soudu v České LípěZdroj: Deník/Petr Pokorný

O trochu jiný scénář měl druhý ze skutků, který se odehrál o měsíc později. Recidivista nechal poškozenou Jaroslavu Š. (72) vybrat hotovost ve výši 6 600 korun a sledoval ji, jak jde do nedaleké ulice Československé armády, kde měla zaparkované auto. Ve chvíli, kdy vozidlo odemykala, k ní Krejčiřík přistoupil a požádal o rozměnění dvoutisícové bankovky. Paní se mu pokusila vyhovět, sáhla do kabelky pro peněženku. Poté, co ji vyjmula a držela v ruce, mladý muž po peněžence chňapl.

„Následně poškozené peněženku po vzájemném přetahování silou z ruky vytrhl a utekl směrem do ulice Československé armády,“ konstatoval státní zástupce. Svou oběť připravil nejen o téměř sedm tisíc, ale také o doklady a dvě platební karty. Právě přisvojením si platebních karet naplnil skutkovou podstatu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. „Z peněženky jsem si vzal pouze peníze a samotnou peněženku zahodil. Peníze jsem utratil za jídlo,“ sdělil Krejčiřík v přípravném řízení.

Obžalovanému přitěžovala jeho trestní minulost, ale především fakt, že se českolipských zločinů dopustil v době, kdy byl na území státu kvůli pandemii vyhlášen nouzový stav. Zločin loupeže naplnil tím, že proti Jaroslavě Š. použil násilí, když se jí snažil peněženku vytrhnout z ruky a přetahoval se o ni. „V obou případech věděl, co koná a takto jednat chtěl,“ upozornil státní zástupce Mery.

Jak zmínil, společenskou škodlivost jeho jednání zvyšovala zejména skutečnost, že oba skutky měl naplánované a dále i výběr svých obětí. „Jednalo se o starší ženy drobných postav, u kterých neočekával kladení odporu a využil tak své značné fyzické převahy,“ dodal Mery.