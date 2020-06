„V rejstříku už měl obžalovaný desátý záznam. Občas se napil, začal dělat nesmysly. A špatně naložil s předchozím podmíněným propuštěním i alternativním trestem,“ komentoval rozsudek předseda senátu Pavel Kříž. Oba skutky, z nichž se Duda zpovídal, byly poměrně specifické a bez velké míry agrese. „Loupež má ohromnou škálu podob, vzhledem k způsobu provedení jsme toto promítli i do trestu, který je v samé spodní hranici,“ zdůvodnil soudce Kříž.

Duda podle obžaloby loni v říjnu v České Lípě navštívil Jana B. U jeho bytu začal s křikem hrozit zastřelením a fyzickým napadením jemu i jeho bratrovi Michaelu B., pokud mu nedá peníze, které mu Michael dluží. Bratři se báli o zdraví a život.

Vyhrožoval pistolí

O měsíc později v českolipské Bardějovské ulici nastoupil bez předchozího souhlasu do škodovky, která rozvážela pizzu. Posadil se na zadní sedadlo a požadoval po dvoučlenné posádce peníze na autobus do Hradce Králové s tím, že má u sebe pistoli s ostrými náboji, že není takový blbec, aby začal kvůli penězům přepadat lidi a držet jim pistoli u hlavy, čímž v poškozených vzbudil strach. Po pohrůžce i vzhledem ke známé kriminální minulosti Dudovi uvěřili a dali mu sto korun. „Bál jsem se. Slyšel jsem už o něm od kolegů,“ vypověděl u soudu svědek Patrik M.

Muži hrozilo 2 až 10 let vězení. Z podmínky mu zbývaly tři roky a i přes nejmírnější možný rozsudek tak za mřížemi stráví celkem pět let. Trestán už byl za opakované krádeže, úvěrový podvod, jízdu pod vlivem alkoholu i za ublížení na zdraví.

V minulosti byl také odsouzen na deset let za pokus o vraždu, ve který vygradoval v zásadě banální sousedský spor. Po 7 letech byl v roce 2018 propuštěn, spolupracoval s probační službou, ale jak připomněla jeho obhájkyně Kateřina Sigmundová, život na svobodě byl pro něj naprosto jiný, nevěděl si rady, občas nezvládal běžné situace stejně jako způsob komunikace.

„Dohnala ho minulost, dostihla jeho pověst,“ podotkla advokátka. Senátu navrhla, aby jejího klienta obžaloby z loupeže zprostil. „Nebylo prokázáno, že by měl u sebe zbraň,“ dodala. Sám Duda se hájil, že jde o nedorozumění a že loupežné přepadení by viděl jinak: „Nežádal bych o svolení vstoupit do auta, požadoval bych veškerou hotovost i telefony.“ Jak zdůraznil, od samého počátku prý nelhal a nic nezakrýval. „Znali jsme se. Když jsem je viděl, protože jsem byl v nesnázích, tak jsem spoléhal na jejich pomoc, jelikož i já jim pomáhal,“ vysvětloval obžalovaný situaci s vniknutím do auta pizzerie.

Státní zástupce Libor Šuráň prohlásil, že obžalovaný je recidivista, který už byl za násilný trestný čin odsouzen, avšak v konkrétním případě připustil, že způsob provedení projednávaných skutků je méně závažný. Navrhl senátu, aby Dudu potrestal vězením v délce dvou až tří roků. „Vyhrožoval usmrcením takovým způsobem, že to mohlo vzbudit důvodnou obavu. Také proti jinému užil pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci,“ uvedl Šuráň.