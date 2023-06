Podle obžaloby a svědků syn svou matku týral tím, že ji opakovaně velmi sprostě nadával, osočoval ji, že mu zkazila život, vyhrožoval jí s nůžkami, nožem nebo slovně zabitím. Stresoval ji také tím, že sám spáchá sebevraždu nebo že zabije kočky, které má ráda. Víckrát ji udeřil, dlaní, pěstí, hlavou. Měla obavy, že násilné výhrůžky vyplní. Jedním z bodů byl i útok na dědu, kterého škrtil proto, že chtěl vrátit dva tisíce, jež mu vnuk vzal.

„Dlouhodobě psychicky týral své nejbližší i za použití násilí a agresivních výlevů, jak potvrzovaly výpovědi svědků. Do jeho bydliště byla opakovaně přivolávána policejní hlídka. Třeba rozsekat v bytě postel sekerou je neskutečný, nepochopitelný a vysoce agresivní čin, který nelze vysvětlit ani obhajovat,“ prohlásil státní zástupce Libor Šuráň s tím, že obžalovanému nepolehčuje žádná okolnost. „Není sám schopen zajistit si existenci. Od dětství měl potíže, ale ne takového rázu, aby nebyl schopen rozhodnout a vědět, co dělá,“ uvedl mimo jiné žalobce. Jak zmínil, agresivitu jako následek užívání návykové látky potvrdili členové domácnosti. „Kvůli tomu má posunuté hranice ve vnímání, co je dovoleno,“ podotkl.

Přestože matka obžalovaného mladíka celý život pracuje, tak vlastní bydlení finančně neutáhne a po ztrátě bytu musela se synem využít přístřeší u svých rodičů. Teď se před soudem rozhodla vypovídat, i když šlo o jejího syna, tedy osobu blízkou. Fakta a svoji výpověď z přípravného řízení potvrdila a doplnila.

„Moc je mi líto, že mě viní. Vězení by ho ale určitě nenapravilo, potřeboval by léčbu,“ řekla jeho matka. „Nedokáže žít, já už s ním nedokážu komunikovat. Čím je dospělejší, tím je to horší,“ poznamenala u soudu. Potvrdila i to, že ji syn bil, aby s ním mluvila. Už také prý nespočítá kolik peněz jí sebral nebo kolik zničil mobilů. „Myslela jsem spíš na něj než na sebe. Neví, na koho má mít vztek, sebral ho i rozchod s přítelkyní, nechtěl žít a přešel k drogám. Práci bezdůvodně vzdal po pár dnech. Neuvědomuje si ani, že jsme se kvůli jeho odpornému chování museli vystěhovat z bytu,“ mínila žena.