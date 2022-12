Převázaná gumičkou skrývala namazaná houska se salámem i chytré hodinky s paměťovou kartou. Za zdmi vězení si je tam podle obžaloby koncem minulého roku schoval vězeň Tomáš Hartig (26) z Jablonecka. V době výkonu trestu něco zcela nepřípustného. Porušil rovněž další absolutní zákaz, držet a užívat ve věznici drogy. Jako odsouzený v jiné věci, kdy byl umístěn ve Věznici Stráž pod Ralskem, se tam kromě držení zapovězeného zařízení – hodinek – podle soudu dopustil ještě dalších dvou přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí. Za to ho nyní potrestal Okresní soud v České Lípě souhrnným trestem v délce 18 měsíců nepodmíněně. Státní zástupce pro něj navrhoval o půl roku delší trest. Obžalovaný rozsudek neslyšel, k českolipskému soudu vůbec nepřišel.

„V rozporu s ustanovením zákona si bez povolení opatřil takzvané chytré hodinky s paměťovou kartou a USB kabel. Rovněž měl v ubytovací místnosti psaníčko s marihuanou a jako odsouzený úmyslně požil pervitin, což prokázalo toxikologické vyšetření jeho moči,“ konstatoval státní zástupce Libor Šuráň. „Toto vše bylo závažné porušení vězeňského řádu. Ztížil tak výkon soudního rozhodnutí, aby zmařil účel trestu,“ poznamenal žalobce.

Psi se porvali, senior při tom přišel o část malíčku. Věc skončila u soudu

„Ohrožen byl až tříletým vězením, 18 měsíců je ale dostačujícím trestem,“ komentoval zatím nepravomocný rozsudek samosoudce Pavel Kříž. Jak zmínil, obžalovaný Hartig, rodák z Jablonce nad Nisou, je aktuálně na svobodě. Už dříve k věci odmítl vypovídat a v úterý k českolipskému soudu ani nedorazil. „Ač byl řádně předvolán, nedostavil se,“ podotkl Kříž. Obžalovaný projevil i nedůvěru ke svému bývalému obhájci a žádný nový ho nevystřídal. Podle přítomných právníků, bylo jeho právem nemít u hlavního líčení svého advokáta.

Pervitin potvrdila laboratoř

Zakázané dorozumívací zařízení s microSD kartou a USB kabelem našli za pomoci detektoru kovů příslušníci Vězeňské služby ČR (VS) u obžalovaného v rámci jedné z mimořádných prohlídek ubytovacích prostor odsouzených mužů. Ti byli během prohlídky posláni do kulturní místnosti. „Obžalovaný si odtud zašel na pokoj, že si vezme svačinu. Když byl vyzván, aby svačinu ukázal, v tašce byly housky. Jedna houska ale byla svázaná gumičkou,“ popisoval svědek Josef H. „Požádal jsem ho, aby tuto housku vyndal. Rozdělal jsem ji a uvnitř byly schované chytré hodinky. Na místě říkal, že neví, jak se mezi housky dostaly,“ řekl příslušník VS s tím, že podobné plánované prohlídky provádí pětkrát týdně, k tomu navíc někdy i mimořádné kontroly.

Praporčík VS Václav P. zase soudu popsal prohlídku z března letošního roku, při které v pokoji vězňů našli příslušníci VS drogu v osobní skřínce nyní obžalovaného Tomáše Hartiga. V krabičce z papíru měl sušenou rostlinnou látku. „Přítomen prohlídce oddílu byl minimálně jeden odsouzený z konkrétního pokoje i vychovatel,“ sdělil praporčík. Látka v krabičce prý už podle vzhledu a zápachu napovídala, že jde o marihuanu. „Vzpomínám si, že nebyl překvapen, ostatně nebylo to u něj poprvé. Na místě se i doznal,“ řekl dozorce. Třetí Hartigovo provinění ve věznici – požití drogy obsahující metamfetamin – u něj prokázalo orientační toxikologické vyšetření.

Zloději líčí pasti. Zneužívají prémiové SMS a touží po platebních kartách obětí

Podle státního zástupce Libora Šuráně představují omamné a psychotropní látky mezi vězni dlouhodobý, setrvalý problém. „Přes řady protiopatření je to s drogami ve věznicích pořád dokola. Odsouzení se k nim snaží dostat, protože je tam evidentně nejvíc trápí nuda, a tak vymýšlí podobná dobrodružství, která mohou zase končit u soudu a dalším trestem,“ zobecnil žalobce.

Soudce Pavel Kříž konstatoval, že obžalovaný už má v rejstříku trestů devět záznamů. Kromě toho byl i několikrát kázeňsky trestán během pobytu ve věznici.