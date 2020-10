Ta začala v Havlíčkově ulici, kde řidič nerespektoval pokyn policejní hlídky k zastavení. V hustém provozu se pak řítil s oktávkou Arbesovou ulicí, nerespektoval semafory, najížděl na ostrůvky pro chodce, také do protisměru, čímž ohrozil životy mnoha lidí. Muž dostal za obecné ohrožení tři roky vězení.

„Úmyslně je vystavil nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví,“ konstatovala předsedkyně senátu Zuzana Bohatá Koldovská. Jen zázrakem se nikomu nic nestalo. Muž vjel na silnici I/9 do směru na Zahrádky, ale „ruskou ruletou“ auto roztočil a zamířil na opačnou stranu k OBI. Až na Ladech skončil v pasti, když vjel do slepé uličky k rozvaděči ČEZ. Podle soudkyně téměř ještě za jízdy vyskočil a utíkal před policisty, kteří ho nakonec dostihli.

„Naprosto neuvěřitelným způsobem zneužil vozidla jako zbraně. Ovlivněný pervitinem jel nesmyslně ulicemi, vytlačoval jiná auta, křižovatkou u obchodního domu Andy jel 100 kilometrů v hodině. Jen o centimetry minul chodce na přechodu, jel na červenou a pokračoval v jízdě v protisměru,“ uvedla soudkyně. „V důsledku vysoké rychlosti by při střetu byla jiná vozidla odmrštěna a následky by byly hrozivé,“ podotkla.

Na základě čerstvé novely trestního řádu mu soud nabídl, zda má zájem na dohodě o vině a trestu. Měl. Vše podstatné z obžaloby doznal. „Cítím se být vinen a mám zájem uzavřít dohodu o vině a trestu. Souhlasím s popisem skutku, všechny skutečnosti popsané v obžalobě považuji za nesporné,“ opakoval mladý muž s nápisem Yakuza (tradiční japonská zločinecká organizace, ale i módní značka) na mikině, na což reagovala i poznámkou předsedkyně senátu, že nejde zrovna o vhodné oblečení k soudu.

Když soud sdělil, že v úvahu přichází jen nepodmíněný trest v délce tří let vězení, Komberec odpověděl: „S tím trestem bych souhlasil.“

Obecné ohrožení desítek vozidel a lidí na chodnících či přechodech z 31. ledna letošního roku nebyl jeho jediný škraloup. Nerespektoval například v řadě případů zákaz řízení auta, který mu nařídil úřad. Policejní hlídky ho při nerespektování platného zákazu několikrát v České Lípě nebo na Českolipsku přistihly. Soud konstatoval i dřívější záznamy v rejstříku trestů, týkaly se vydírání a drog.

Ze soudní síně dotyčný odcházel s eskortou jako odsouzený za zločin obecného ohrožení, za přečiny maření úředního rozhodnutí a poškozování cizí věci k souhrnnému trestu tří let nepodmíněně, a to ve věznici s ostrahou. Ohrožen byl sazbou od tří do osmi let. Škoda Octavia, kterou užil k mimořádně nebezpečné jízdě, propadla státu. Další dva roky nebude moci řídit žádné motorové vozidlo. „Soud přistoupil na jeho lítost, i že se doznal,“ řekla Bohatá Koldovská.

Obhájce Ladislav Ejem s ohledem na doznání svého klienta žádal senát o mírnější trest, ještě podmíněný nebo obecně prospěšné práce. Sám obžalovaný práva na poslední slovo nevyužil. Na samém konci jednání pouze řekl, že s rozsudkem souhlasí a nebude se proti němu odvolávat. Neodvolal se ani státní zástupce.

Rozsudek se tak hned stal pravomocný a soud vydal pokyn k převedení Komberce z vazební věznice do výkonu trestu. Před soudní síní na něj od rána čekala skupinka žen, které neskrývaly své emoce. „Držím ti palce. Drž se,“ zavolala jedna z příbuzných, když jí soud nedovolil osobní kontakt a rozloučení. Právě na takové okamžiky během líčení nebo čekání na chodbě reagoval obžalovaný brekem či naopak úsměvy.