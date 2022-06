Hlídka muže probudila a zeptala se ho, zda nepotřebuje lékařskou pomoc. Muž byl zjevně pod vlivem návykových látek a začal strážníky vulgárně napadat. "Policisté muže ztotožnili, zjistili, že má bydliště v České Lípě a poučili ho o tom, jak by se měl chovat. On se vydal do vestibulu vlakového nádraží, pokračoval do ulice U Nádraží a pak šel směrem do Malé Hradební. Při tom neustále rušil noční klid vulgárními nadávkami," řekl Novotný.

Hlídka znovu dotyčného muže upozornila na jeho protiprávní jednání a vyzvala ho, aby toho okamžitě zanechal. Vzhledem k tomu, že se muž neustále pohyboval po vozovce, kdy ohrožoval svůj život a riskoval střet s projíždějícími vozidly, snažila se ho zasahující hlídka odvést na chodník.

"Muž ve svém jednání ale pokračoval a poté jednoho ze strážníků fyzicky napadl. Pěstí do obličeje. Proto museli policisté na muže použít donucovací prostředky a po krátké potyčce skončil útočník na zemi v poutech," dodal Novotný, který dodal, že mužovo jednání vykazovaly znaky trestného činu a tak celý případ vyšetřuje Policie ČR.