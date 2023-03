V roli domácího agresora převážně figurují muži, přesto se najdou výjimky. K jedné takové vyjížděli v tomto týdnu policisté, aby vykázali na deset dní z bydliště osmatřicetiletou ženu z Českolipska. Ta delší dobu šikanovala svého o deset let staršího partnera a situace vygradovala až ve fyzické útoky.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Tloukla ho různými předměty do hlavy, kopala ho a vrhala se na něj jako divoká kočka a zarývala nehty do jeho obličeje a kůže na těle. Házela po něm předměty, dokonce ho shodila ze židle. Muž to nečekal a při pádu si zlomil žebro.

„Život mu ztrpčuje navíc i nový milenec agresorky, který dochází do jejich bytu a kromě toho, že na něj vytváří psychický nátlak, se už nejméně v jednom případě podílel na jeho fyzickém napadení. Žena navíc doma v záchvatech zuřivosti zdemolovala téměř všechno zařízení, takže je většina vybavení nadále nepoužitelná,“ popsala případ mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

Přestože se muž doma obává usnout, nedokáže se citově od agresorky odpoutat. Vykázáním získal desetidenní prostor k tomu, aby zvážil, jak si uspořádat svůj osobní život. Policie případ nadále sleduje a dokumentuje. Dobu, po kterou se násilná osoba nesmí vrátit do společného obydlí, lze prodloužit podáním návrhu na vydání předběžného opatření podle zákona o zvláštních řízeních soudních.

„Předběžným opatřením může soud násilné osobě nařídit nejen to, aby opustila společné obydlí i jeho bezprostřední okolí, nezdržovala se tam a nevstupovala tam, ale i aby se násilná osoba zdržela setkávání s obětí a zdržela se nežádoucího sledování a obtěžování oběti jakýmkoliv způsobem,“ zdůraznila Baláková. Předběžné opatření trvá jeden měsíc, ale lze ho opakovaně prodloužit až na šest měsíců, popřípadě pak podat návrh znovu.

V loňském roce v celém Libereckém kraji policisté vykazovali celkem 61 lidí, přičemž šlo o 60 mužů a jednu ženu. „Letošní skóre se nám trochu posunulo a z 19 vykázaných lidí se jedná v 16 případech o muže a ve třech o ženu,“ dodala mluvčí.