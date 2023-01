Kusy oblečení i hračky vlají ze stromu u bytového domu na sídlišti Holý vrch v České Lípě. Připomínají poslední ze scén mezi rozhádanými partnery z jednoho z bytů.

Kusy oblečení i hračky vlají ze stromu u bytového domu na sídlišti Holý vrch v České Lípě. | Foto: MP Česká Lípa

Jak informovala mluvčí Městské policie v České Lípě (MP) Eva Vlastníková, rozepře se odehrála během poledne a na linku 156 někdo oznámil, že z okna jednoho z bytů létají různé předměty, oblečení, dětské hračky a podobně. „Hlídka městské policie neměla těžkou práci najít toho, kdo takto ventiloval svou frustraci z nepovedeného vztahu. Problém nastal ve chvíli, kdy měl binec po sobě uklidit. Věci ze země sesbíral, dokonce sundal i ty, které se zachytily na nižších větvích stromu. Na to, co zůstalo v koruně, ale už s běžnými prostředky nedosáhl,“ popsala Vlastníková. Strážníci muži udělili pokutu za znečištění veřejného prostranství a dali mu také čas na to, aby svůj „čurbes“ odklidil. Ten nápravu přislíbil, ale ani po dvou kontrolách tak neučinil. „Vyházený zbytek věcí stále není pryč. Strážníci vše zadokumentovali a muž se bude ze svého jednání zpovídat před správním orgánem,“ upozornila mluvčí MP.