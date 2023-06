Ze zločinu loupeže se před ním ocitli jako obžalovaní dva mladí muži z České Lípy, Bohumil H. (23) a David P. (21). Oba nepracovali, užívali drogy a bezprizorně žili na ulici. Vyšlo najevo, že seniora s amputovanou nohou, který teď u prvního hlavního líčení chyběl, dobře znali. Za zločin loupeže jim u soudu hrozí trest odnětí svobody v délce dva roky až deset let nepodmíněně. Zmocněnec poškozeného navíc požaduje zaplatit sto tisíc korun jako nemajetkovou újmu a také výši uloupené částky 20 700 korun.

„Po předchozí vzájemné domluvě přepadli poškozeného, který zde projížděl na invalidním vozíku, strhli ho na zem a prohledali. Sebrali mu 20 700 korun v různých bankovkách, cigarety a doklady a z místa utekli,“ uvedl státní zástupce Libor Šuráň. „Užili proti jinému násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci.“ Jak konstatoval, zločin se stal letos 15. března v čase 21:35 hodin v ulici Česká, v lokalitě čtvrti Svárov, poblíž ubytovny pro sociálně slabé. Jiří R. tam šel navštívit své známé z doby, kdy tam také bydlel. Během návštěv s nimi popil a pokoušel se domluvit na přechodném ubytování.

Jeden ze svědků u soudu řekl, že s poškozeným bydleli na jedné chodbě. „Prostě to byl náš „děda“. Tak jsme popili, půjčil mi peníze na cigarety. Neměl ale kam jít, majitelka řekla, že ho tam nechce a já mám pět dětí, nemám už místo. Vyprovodili jsme ho v klidu ven,“ vyprávěl svědek, co předcházelo loupeži. Noc po ní strávil pak Jiří R. venku jako bezdomovec. Až si později ležícího těla všiml jeden z projíždějících řidičů. Zastavil, zjistil, co se stalo a zavolal policisty.

„Ano, cítím se být vinen, nesouhlasím ale s popisem skutku, jak ho četl státní zástupce,“ začal výpověď Bohumil H., který se doznal že byl pod vlivem pervitinu a dostal nápad přepadnout muže na vozíku, o kterém věděl, že má našetřené peníze. „Nikdy nepracuji, živím se tím, co najdu v popelnicích,“ podotkl třiadvacetiletý Českolipan s bohatou trestní minulostí. Když byl tázán, proč při vazebním zasedání soudu řekl, že loupil s kamarádem Davidem P. a nyní toto popírá, odvětil: „Platí, co říkám dnes. Tehdy nám to spolu nevycházelo, hádali jsme se a on je mladý, ať si užije.“ Podle státního zástupce ale jsou nadále obžalováni z loupeže oba dva: „Mladší vinu popíral od začátku, ale druhý ho usvědčoval, jemu teď hrozí trest i za křivé obvinění,“ uvedl Libor Šuráň.

Jak Bohumil H. doznal, pamatuje si, že vyběhl ze křoví, chytl muže na vozíku pod krkem zezadu, kolenem se opřel do jeho hlavy a stáhl ho k zemi. Když mu vzal peníze a cigarety, nechal ho na zemi ležet. „Kolik přesně v obálce je, jsem nevěděl, doklady jsem zahodil do kanálu.“ Soudcům tvrdil, že spoluobžalovanému kumpánovi z lupu žádné peníze nedal. Utratil je údajně za věci a jídlo. „Poškozený se bránil, kousal mě do ruky. Neříkal jsem mu, co má dělat, nadával jsem a asi jsem vykřikl, drž hubu! David mi pak řekl, že jsem debil,“ řekl Bohumil H. „Také mně řekl, že kdybych ukradl něco v krámě, tak by mu to nevadilo, ale tohle jo,“ doplnil.

Jakmile přišel na řadu David P., ihned prohlásil, že se necítí být vinen: „Nebyl jsem spolupachatelem, stál jsem opodál. Poškozeného jsem se nedotkl, byl můj soused, měli jsme přátelský vztah,“ řekl obžalovaný. Bohumil H. mu prý peníze ukazoval a zmínil se o tom, že okradl pana Jiřího R. „Nevím, co s těmi penězi dělal dál, nabídl mi, ale nevzal jsem si žádné. Měl jsem na něj vztek,“ uvedl jednadvacetiletý muž, který zatím byl jednou soudně trestaný.

Při souvisejícím jednání o propuštění z vazby sliboval polepšení ve všech směrech. „Učil jsem se číšníkem, ale nechodil jsem do školy. Zaměstnán jsem už byl, ale to bylo chvilkové,“ přiblížil s tím, že poslechne svého patrona, kterému říká strejdo a který žije s velkou rodinou na ubytovně. Ten soudu potvrdil, že Davida nechá u sebe bydlet a dohlédne na to, aby začal pracovat. Soud ho tedy po třech měsících ve věznici z vazby propustil a stanovil mu dohled probačního úředníka.

Po provedených výpovědích obžalovaných a svědků má senát v plánu pokračovat v jednání v druhé polovině září, kdy by se zde již měl jako svědek objevit přepadený invalida.