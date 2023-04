Vykázaný násilník z České Lípy se vrátil do bytu, aby pohlídal partnerce děti. Navzdory tomu, že ho kvůli slovnímu i fyzickému napadání družky policie dva dny před tím z domu vykázala. Teď se bude zpovídat maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

V sobotu 22. dubna večer vykázali policisté z bytu panelového domu v České Lípě 37letého muže, který před tím slovně i fyzicky napadal svoji družku. S ní a s jejich dvěma společnými dětmi sdílí jednu domácnost, ze které musel odejít.

„Hned hodinu poté ale vykázání porušil tím, že vysedával na schodech před domem, což nesměl. Policisté ho jasně poučili o jeho právech i povinnostech, do kterých spadá nejen zákaz vstupu do samotného bytu, ale také do vymezeného prostoru kolem domu,“ vysvětlila tisková mluvčí policie Ivana Baláková. Hlídka ho proto na místě zajistila a převezla na policejní služebnu, kde s ním přestupek projednala. Tam slíbil, že už nebude dělat potíže a za své chování se omluvil.

„Nemyslel to ale vážně, protože hned druhý den telefonoval své partnerce a nabídl jí, že 24. dubna ohlídá jejich děti, když ona bude v práci. Žena se nechala zlákat jednoduchým řešením zajištění dozoru nad potomky a s jeho návrhem souhlasila navzdory tomu, že o vykázání věděla. Nutno podotknout, že jí v té době agresor vůbec nesměl jakkoliv kontaktovat, a to ani telefonicky,“ vysvětlila Baláková

K jeho velké smůle přišli policisté dodržování vykázání zkontrolovat právě 24. dubna. „A tak se stalo, že jim po zazvonění přišel otevřít on. Nepomohlo mu ani to, že se sám dobrovolně nabídl jako chůva. Domácnost musel okamžitě opustit a děti do příchodu jejich maminky pohlídala rodinná známá,“ doplnila Baláková. Muž, který opakovaně zákazy vyplývající z vykázání porušoval, se už ve zkráceném přípravném řízení zodpovídá z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Institut vykázání

Vykázání je opatření, které bylo zavedeno v roce 2007. Policisté mohou násilnou osobu vykázat ze společného obydlí na dobu 10 dní. K vykázání může být přikročeno, jestliže policista vyhodnotí, že jsou naplněny znaky domácího násilí. Ohrožená osoba s vykázáním nemusí souhlasit. Agresorovi nevzniká záznam v trestním rejstříku, vykázání je opatření preventivního charakteru.

Hlavním účelem vykázání je ochrana osoby, kterou agresor ohrožuje, zamezení dalšímu násilnému jednání a poskytnutí časového prostoru osobě, kterou agresor ohrožuje, aby si mohla uspořádat vlastní záležitosti. Více informaci o institutu vykázání se dočtete na webu ZDE.