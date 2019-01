Nový Bor - Za řízení pod vlivem dostal alternativní trest. Obecně prospěšné práce však za odsouzeného odpracoval jiný člověk

Česká Lípa/Nový Bor – Co jedna neodpracovaná hodina na obecně prospěšných pracích, to jeden den za mřížemi. Čtyřicetiletý Vojtěch Tancoš z Nového Boru by jich měl podle čtvrtečního rozhodnutí českolipského okresního soudu strávit ve vězení rovných 300. Zároveň mu hrozí další až tři roky za maření úředního rozhodnutí.

Tancoš před časem i přes zákaz usedl za volant. Soudce mu za trest vyměřil tři sta hodin obecně prospěšných prací, které si měl odkroutit na sportovištích Tělovýchovné jednoty v Novém Boru. Místo něj však dřel někdo jiný.

Odsouzenému a jeho čtyřiašedesátiletému komplicovi podvod nevyšel. Ve chvíli, kdy měl starší z mužů odpracovaných již 241 hodin, přišla kontrola mediační a probační služby.

„Zjistili, že starší muž vystupoval pod jiným jménem, aby mohl za odsouzeného čtyřicetiletého muže vykonávat uložený trest,“ informoval před časem českolipský policejní mluvčí Milan Bradáč. Muži tak navíc hrozí za maření úředního rozhodnutí až tříleté vězení.