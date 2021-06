Měl sotva tři měsíce řidičák a spoustu alkoholu v krvi, když 13. června 2020 způsobil na silnici I/9 v Jestřebí závažnou dopravní nehodu. Zranil několik lidí, z toho dvě dívky těžce. Pravděpodobně si ponesou trvalé následky.

Českolipský soud, kam se dostavila i skupina 12 poškozených a dva jejich zmocněnci, dal v úterý tomuto subtilnímu mladíkovi ještě druhou šanci a neposlal ho přímo do vězení, jak navrhovala státní zástupkyně. Ohrožen byl trestní sazbou od 2 do 8 let. Nevyhne se ale nejspíš splácení statisícových škod. Měsíčně už splácí po 10 tisících pojišťovně Kooperativa.

„U obžalovaného je prokázáno, že hladina alkoholu dosahovala stádia střední opilosti. Naprosto bezdůvodně nastoupil do vozidla a stal se neřízenou střelou,“ uvedla předsedkyně senátu Zuzana Bohatá Koldovská.

Aniž by měl rozhled, divoce předjížděl. Nejprve ohrozil SUV Nissan, který táhl na přívěsu koně. Méně štěstí měla posádka vozu Peugeot, jež také jela z jezdeckých závodů. Následovala srážka, která si vyžádala mnohočetná, těžká a bolestivá zranění. „Předjížděl na plné čáře, hrubě porušoval předpisy. Ohrozil dvě auta větších rozměrů, která vezla účastníky jezdecké soutěže. Celkem 12 osob, z toho pět dětí, které vesměs spaly,“ řekla státní zástupkyně Veronika Klapková.

„Neprojevil dostatečnou odpovědnost a schopnost stát se řádným účastníkem silničního provozu,“ zdůraznila Klapková a za jeho čin mu navrhla uložit nepodmíněný trest dva a půl roku vězení a pětiletý zákaz činnosti.

Podle předsedkyně senátu byla Slámova jízda mimořádně hrubým porušením dopravních předpisů a pouze náhodou nedošlo k usmrcení osob. „Tady jste se dnes nedíval do očí pozůstalých, ale těch, co naštěstí přežili,“ upozornila obžalovaného.

I obhájce Milan Štětina souhlasil s tvrzením žalobkyně, že takové řidiče, jako je jeho klient, nikdo nechceme v provozu zažít. „Řídil naprosto nepřiměřeně. Je si vědom, že tato situace mu zásadním způsobem narušila život na dlouhá léta, je si vědom, že škody bude muset splácet, omlouval se,“ připomněl advokát Štětina. „V práci teprve začíná, je velmi mladý. Nechci nehodu bagatelizovat, ale následky jsou odčinitelné,“ doplnil českolipský obhájce.

„Nic si nepamatuji“

Sláma vinu uznal. „Všem jsem poslal doporučený dopis. Dopravní nehody lituji, byl to zkrat a všem se vám omlouvám,“ prohlásil. „Z té dopravní nehody si nic nepamatuji. Už jsem poslal 60 tisíc, spolupracuji a budu spolupracovat,“ využil práva posledního slova.

Senát v rozsudku potvrdil, že se Daniel Sláma dopustil ohrožení pod vlivem návykové látky a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za což mu vyměřil trest tří let odnětí svobody s výkonem podmíněně odloženým na dobu pěti let. Zároveň ho potrestal pětiletým zákazem řízení motorových vozidel. Všechny nároky na náhrady škody, bolestné a nemajetkovou újmu budou muset poškození řešit dál prostřednictvím civilního řízení.

Obžalovaný se vzdal práva na odvolání. Státní zástupkyně a zmocněnci poškozených si ponechali lhůtu k vyjádření k rozsudku.