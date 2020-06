„Nevím, jak bych to vysvětlil. Moc mě to mrzí a jsem rád, že se nikomu nic nestalo a také že jsem přežil,“ omlouval své pochybení řidič s jedenáctiletou zkušeností.

Za obecné ohrožení způsobené jeho nepozorností a porušením důležité povinnosti ho teď Okresní soud v České Lípě potrestal dvouletým vězením podmíněně odloženým na 30 měsíců. Zároveň s tím má zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let. Rozhodnutí o náhradě škod nikdo po soudu nežádal.

Škoda několik milionů

„O vině není sporu. Ve vlaku bylo ohroženo 28 osob, jen díky pomalé rychlosti neměl střet fatální následky,“ uvedl státní zástupce Michael Dostál, který upozornil, že sazba je u takového případu 2 až 8 let odnětí svobody. Nakonec pro řidiče navrhoval mírný trest – dva roky s tříletou podmínkou a zákaz činnosti.

„Byla to obrovská nedbalost a ledabylost, navíc řidiče z povolání. Je třeba si uvědomit, jaký nástroj jste měl v rukou. Jel jste s ohromným monstrem, nemohli jsme proto přehlédnout, co by se mohlo stát,“ prohlásila předsedkyně senátu Zuzana Bohatá Koldovská. Podle ní ale zkušební doba pro Tomáše Č. postačí kratší, nicméně uložení zákazu řízení považovala za zcela nezbytné.

Střet vlaku a nákladního auta v Zákupech skončil zraněním řidiče nákladního automobilu značky MAN a několikamilionovou škodou. Havárie se stala 23. srpna krátce po poledni na železničním přejezdu se světelnou signalizací, když auto s návěsem o celkové váze 22 tun odbočovalo z hlavní silnice od Mimoně a vjelo na koleje, kde zrovna projížděl osobní vlak z Liberce do Děčína.

Přeslechl zvukovou signalizaci

Už na místě se šofér policistům přiznal, že přeslechl zvukovou signalizaci. Provoz na trati byl několik hodin zastaven. Vyšetřovatelé i svědci potvrdili, že tamní světelná a zvuková signalizace byla minutu před nehodou v provozu.

„Signalizaci jsem slyšela, pak už to šlo hrozně rychle. Ozvala se rána, spolujezdkyně je akční, a tak hned běžela k náklaďáku. Já volala záchranku,“ popsala senátu svědkyně Jana G. Po chvilce se podle ní na místě „vyrojila“ velká spousta lidí. „Řidič byl v kabině schoulený, otřesený, tekla mu krev. Viděla jsem i dým, tak jsem mu pomáhala z kabiny ven,“ vypovídala svědkyně Jana J.

K soudu se jako svědek dostavil také strojvedoucí motorové soupravy přezdívané „žralok“ Milan T., který lokomotivy řídí od roku 1972 a nic podobného ho do loňska nepotkalo. Jelikož je pár metrů za nebezpečným přejezdem zastávka, najížděl k ní minimální rychlostí. Viděl prý, že světla na přejezdu blikají. Výhled napravo ke křižovatce, odkud jel kamion, zakrývá ale dům.

„Náraz mě vymrštil ze sedačky, nevěděl jsem, zda je vlak ještě na kolejích. Byl to docela šok. Volal jsem pomoc přes vysílačku,“ popsal dění zkušený strojvedoucí.

Advokát připomněl beúhonnost řidiče

Na dotazy, zda je při řízení vybaven nějakou technikou, která by ho informovala, zda jsou výstražná zařízení na trati funkční, odpověděl, že nikoliv. Před zastávkou také jeho lokomotiva nehoukala.

Podle obhájce Oldřicha Filipa jde o historicky velmi problematický železniční přejezd, kde už se odehrálo mnoho tragédií a který by měl být důkladněji zajištěn. „Můj klient vstřebal, že on je tím viníkem. Mechanicky jel za jiným nákladním autem,“ konstatoval advokát. Soudu připomněl, že obžalovaný byl dosud bezúhonný, v zaměstnání spolehlivý a nepostradatelný i že je živitelem rodiny s malými dětmi.