Jak stojí v obžalobě, oba záměrně ohrozili rozumový a mravní vývoj své dcery. Vedeni zištným záměrem své dítě úkolovali, jakým způsobem má předstírat před veřejností, lékaři, učiteli nebo státními úředníky, že je nemocná a neumí se o sebe vůbec postarat. Policie přitom zdokumentovala, že realita je zcela jiná.

„Dlouhodobě a negativně ovlivňují její mravní vývoj, neboť si tak osvojuje škodlivé návyky, nevhodné povahové rysy. Neposílali ji řádně do školy a sváděli jí tak k vedení zahálčivého způsobu života a navíc v přímé souvislosti s tímto jednáním získali značný finanční prospěch,“ konstatovala státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová. „Oba svým jednáním porušili státem chráněný zájem na ochraně majetku třetích osob a také chráněný zájem na řádném mravním, citovém a v tomto případě zejména rozumovém vývoji dítěte,“ zdůraznila.

Předstírání kvůli penězům?

Jak popsala, obžalovaní od února 2013 až do srpna 2019 v úmyslu vylákat od Úřadu práce ČR peníze ve formě příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu a příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky – motorového vozidla, společně a v rozporu se skutečností uváděli před ošetřujícími lékaři jejich nezletilé dcery zcela nepravdivé či hrubě zkreslené informace o jejím zdravotním stavu.

„Při těchto vyšetřeních dcera na základě instrukcí svých rodičů s lékaři prakticky nespolupracovala a chovala se záměrně tak, aby její zdravotní stav zdánlivě odpovídal nejprve lehké, střední a později těžké mentální retardaci,“ uvedla státní zástupkyně. Z lékařských zpráv pak vycházela lékařská posudková služba a postupně rozhodovala, že z důvodu nepříznivého zdraví si děvče není schopno samostatně obstarat tělesnou hygienu, fyziologické potřeby či pečovat o své zdraví.

Také údajně nebyla schopná se pohybovat, orientovat, komunikovat, oblékat se i obouvat. Nebo se najíst. Úřad práce jim pak na základě toho opakovaně vyplácel příspěvky. Žalobkyně přesně vyčíslila, že jde o 1 046 800 korun. Podle státní zástupkyně ale ve skutečnosti dívka nikdy netrpěla žádným stupněm mentální retardace. „Zvládá a v minulosti zvládala všechny uvedené činnosti a může mít pouze problémy s komunikací a s osobními aktivitami, což však není důvod pro přiznání jakéhokoliv příspěvku od státu,“ konstatovala Bukvová Mildeová.

Rodiče vinu odmítají

Rodiče se před soudem naopak oháněli tím, že dceru léta nezanedbávali a nemanipulovali s její vůlí i zdravím. Obžalovaný pár, který s dětmi žije na Českolipsku, tvrdí, že s dítětem jen dělali to, co jim říkali lékaři nebo úředníci. „Chodili jsme po doktorech, nenaváděli jsme holku 'dělej tak, nebo tak'. Říkali, že nespolupracujeme, ale když nechce, co mám dělat. Staráme se o ni, i na záchod s ní musíme. Co nám doktoři dali, tak na tom základě jsme jednali u sociálky,“ vypověděl otec R. J. (1978). „Pro peníze jsme to nedělali, to není pravda,“ oponoval.

To potvrdila i jeho manželka R. J. (1982). Oba senátu předkládali své verze péče o potomka. Argumentovali, že se starali řádně, navštěvovali lékaře, poradny a ani škole se nevyhýbali. Obžalovaný otec popřel, že by dceři před vyšetřeními dávali nějaké drogy. Dokonce si prosadil, že bude na čas ve škole právě on asistentem své dcerky. I přes velké úlevy ale stejně měla ve škole obrovské absence.

„Kdyby byla v pořádku, tak s ní nikam nechodím, na státní peníze nečekám. Mentální retardaci stanovili lékaři. A bez doporučení bychom auto nedostali. Říkali, že na to máme nárok, já o něj nežádala,“ prohlásila u soudu matka dívky. Prý k ní vždy, když si s jejím stavem není jistá, hned volá doktorku. „Třeba i v sobotu, v neděli,“ řekla.

Za podvod stanoví zákon trestní sazbu 2 až 8 let vězení. U přečinu ohrožování výchovy dítěte pak vyměřuje 6 měsíců až pět let odnětí svobody.