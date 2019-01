Českolipsko - Podvodníci prodávají důvěřivcům falešné zlato

Není všechno zlato, co se třpytí | Foto: Deník/Petr Jeník

Dva luxusní automobily s tureckou poznávací značkou a u nich dva zoufalí řidiči hovořící plynule anglicky a německy. Na odpočívadle u Svoru na Českolipsku jim došel benzín a nutně se potřebují dostat do Německa. Někdo je ale okradl a na benzín nemají peníze. Za pár korun jsou ochotní prodat vše, co u sebe mají.Vvčetně zlatých šperků. Se zoufalým výrazem prosí na kolenou a za velký zlatý prsten jsou ochotní inkasovat i pouhých padesát korun. Pro soucitného projíždějícího řidiče výhodná koupě. Jeden takový prsten jsme si také za padesát korun zakoupili a odnesli jej k posouzení do zlatnictví.

Dozvídáme se, že na prstenu je vyražené číslo 750, což značí osmnáctikarátové zlato. Punc pravosti ale chybí. Zlatnice sama ověřila pravost a bez jakéhokoli zaváhání podle očekávání říká: „Není to nic.“ Jakou hodnotu prsten ve skutečnosti má, se neodvažuje ani odhadovat. „Pro zlatníka žádnou. Možná by se dal prodat někde na pouti,“ uvedla.

Přišli jsme tedy o padesát korun. Podle toho, jaká auta podvodníci mají, jsou ale i lidé, kteří jim za masivní „zlaté“ šperky dávají i mnohem více.

Policisté proto varují: „Lidé by si na takto podezřele levné nákupy měli dávat pozor. Takovým nákupem se mohou stát obětí podvodu a nebo dokonce pachatelem trestného činu podílnictví v případě, že by věc, která je nabízena za nápadně nižší cenu, než je cena tržní, pocházela z trestné činnosti,“ uvedla českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.