Kradeným autem z Jablonce daleko nedojel. Pomohl zastavovací pás u Jablonného

/VIDEO/ Na konci ledna se 32letý muž rozhodl, že vyrazí z Jablonce do Ústeckého kraje. Pro svůj výlet zvolil ale vůz, který byl ten den ráno nahlášen, jako odcizený. Přesto, že to řidič věděl, sedl za volant a vyjel. Za to mu nyní hrozí roční pobyt ve vězení.

Kradeným autem z Jablonce daleko nedojel. Pomohl zastavovací pás u Jablonného. | Foto: Policie ČR