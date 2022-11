„Senát se ztotožnil se závěrečným návrhem obžaloby, která popis skutku upravila ve váš prospěch. Realitou ale je, že jste nečekaně přišel k většímu obnosu peněz, který nedokážete doložit. Všechno do sebe zapadá a logicky navazuje,“ komentovala na závěr předsedkyně senátu Alena Procházková.

U soudu zaznělo, že obžalovaný se vypravil v prosinci 2020 do domu seniora, který musel být hospitalizován a který 5. prosince v nemocnici zemřel. Podle obžaloby zde muž ukradl peníze i několik cenných knih, medaile a tři alba s poštovními známkami. V Novém Boru se po smrti majitele rozpadající se nemovitosti začala šířit zvěst, že v domě jsou peníze. Případ začali vyšetřovat policisté, dotyčný jim o svém vniknutí do domu a nálezech nezapíral. Ovšem před soudem mlčel, odmítl vypovídat.

Poprvé promluvil až v úterý. „Předměty, co vydala svědkyně, jsou moje věci, které jsem nasbíral,“ zmínil. „Mohu doložit výhru 150 tisíc v Šanci,“ dodal. Po žádosti soudu o upřesnění výhry následoval zásah advokáta a muž otočil. Dokonce nejprve s tím, že o výhře před 2 minutami soudu nic neřekl. „Nebudu to ale dokazovat. Cítím se nevinen a žádám, abych byl zproštěn,“ ukončil řeč Hašl.

Soud během několika hlavních líčení předvolal řadu svědků. Důležitým svědectvím bylo to od bývalé přítelkyně, se kterou Hašl tehdy žil. Soudu sdělila, že jí obžalovaný řekl, že peníze našel ve starém baráku, do kterého prý šel, když se chtěl oběsit. „Měl je schované v pytli, byl to asi milion. Vzal si tam i nějaké věci z II. světové války, známky, knížky,“ uvedla svědkyně. Soudu tvrdila i to, že jí přítel postupně koupil tři auta. „Když jsme byli spolu, večer nebýval doma, nikdy nepracoval, hrál automaty a užíval drogy, pervitin každý den,“ řekla. „Všechny peníze stačil utratit, než šel do vězení,“ doplnila. Tam skončil na jaře 2021 potom, co přepadl s plastovou atrapou pistole trafikantku v Novém Boru a obral ji o 800 korun. Tehdy u soudu tvrdil, že ho k zločinu dohnal nedostatek peněz, dluhy na nájemném.

V prosinci 2020 přitom spousta lidí z jeho okolí zaregistrovala, že Hašl je najednou při penězích. Vždy je odbyl vysvětlením, že opakovaně vyhrál. Pořídil si za 230 tisíc VW Tiguan, zaplatil kauci na pořízení bytu, kamarádovi daroval pro jeho dceru sto tisíc korun. Za stejnou částku pak i koupil ojetý mercedes. V bytě jeho známí zaregistrovali drahá autíčka na ovládání i drahé litrové lahve značkového alkoholu. Jeden svědek u soudu uvedl, že obžalovaný disponoval větším finančním obnosem, který uschoval do pytle. „Nevím, o kolik se celkem jednalo, ale viděl jsem, že bankovky byly nějak zapáskované, dvoutisícovky, tisícovky. Viděl jsem v bytě i staré knihy a mince,“ stálo v jeho výpovědi. Podobně mluvil další ze svědků. Prý u obžalovaného viděl před vánočními svátky 2020 větší sumy. Bylo mu divné, že si Hašl, který auto nikdy neměl, najednou pořídil nové, i nové bydlení.

„Peníze měl najít v rozbořeném domě,“ uvedl další svědek v záznamu o podání vysvětlení. Jiný předvolaný zase zmínil, že se po městě šířila informace o nálezu čtyř, dvou, pak jednoho a půl milionu korun. „Tomáš ale říkal, že peníze vyhrál, prý opakovaně,“ sdělil.

Milionový majetek zdědil stát

Poškozený muž byl okolím vnímán jako podivín, protiva, pobuda. Ač žil v rozpadajícím se domě a ve velkém nepořádku jako samotář, bez příbuzných, státu po něm zůstal majetek za více než 21 milionů korun, včetně deseti milionů na účtech.

„Znali jsme se 25 let. Nevypadal, že by mohl být tak movitý. Byl velmi vzdělaný, zajímal se o knihy, ovládal několik jazyků,“ řekl soudu soused zesnulého. Podle něj se po odjezdu poškozeného do nemocnice, z níž se nikdy nevrátil, začali kolem stavení pohybovat „zvláštní lidé“. Například přistihl pár, co vlezl dovnitř a prohlížel si interiér domu. Stavba byla v truchlivém stavu, plná odpadků, ale i starožitností a knih nejrůznějšího druhu.

Advokát Václav Stehlík prohlásil, že jeho klienta nelze uznat vinným, jelikož podle něj nebyla věc náležitě objasněna. Pro částku ve výši 1,5 milionu korun neexistuje žádný důkaz. „Stejně tak, že se tam obžalovaný vyskytoval,“ řekl obhájce a žádal o zproštění obžaloby.

Obžalovaný má aktuálně v rejstříku trestů 6 záznamů, které začínají v roce 2009 úvěrovým podvodem a vrcholí loupeží v roce 2021. Jeden trestný čin registrují na Slovensku.