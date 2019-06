Česká Lípa – Bezmála čtyři promile měla v dechu 47letá žena z Českolipska, kterou v neděli přistihli za volantem českolipští strážníci. Přestože přišla o řidičský průkaz, neuběhlo ani 24 hodin, a žena usedla do auta znovu. Nyní jí hrozí až rok za mřížemi.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Alexandr Janovský

Silně vrávorající žena vešla v neděli jednu hodinu po půlnoci do prodejny benzínové čerpací stanice a koupila si lahev vína. Jakoby vůbec nevnímala přítomnost uniforem městské policie, nastoupila do auta a odjela. Strážníci jeli za ní s puštěnými majáky, žena ale bez jakékoliv reakce ujížděla dál. Hlídka ji zastavila na sídlišti Špičák a řidička se podrobila dechové zkoušce. Výsledek mluvil za vše: 3,79 promile alkoholu v dechu. Přivolaní policisté jí na místě zadrželi řidičský průkaz. Od další jízdy to ale ženu nezastavilo.