Jak informovala mluvčí městské policie Eva Vlastníková, opilý muž seděl na lavičce, která má sloužit čekajícím na autobus, a veřejně popíjel alkohol. „Když k němu strážníci došli, chtěli po něm doklady. Místo nich jim začal vulgárně nadávat a odmítl odejít, aby přestal budit veřejné pohoršení,“ uvedla mluvčí s tím, že strážníci trvali na svém, ale on na jednoho z hlídky zaútočil a pokusil se ho udeřit do obličeje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.