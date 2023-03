Krajský soud v Liberci začal v úterý 7. března rozplétat kauzu týkající se pašování marihuany, ve které je obžalováno osm lidí. Podle státní zástupkyně Petry Pazderkové se sedm z nich provinilo nedovoleným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami a dalšími drogovými delikty. S cílem vlastního obohacení vyváželi drogy do Velké Británie a Irska. Těm, kteří se přímo podíleli na pašování, hrozí test vězení až do výše 18 let.