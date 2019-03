Více než týden zůstává nezvěstný 19letý Patrik Dědič. Z domova odešel v úterý 26. února a od té doby se nikomu z rodiny neozval. Matka, se kterou v Doksech na Českolipsku žije, se obává o jeho život.



Bez úspěchu zatím zůstává i pátrání policistů, při kterém použili i vycvičeného psa či dron. „Nadále prověřujeme jeho veškeré vztahy, také jsme mimořádně využili i dron, kterým nově disponuje naše ředitelství v Libereckém kraji, ale pátrací akce v okolí Doks a Starých Splavů nepřinesla žádnou stopu,“ potvrdila policejní mluvčí Ivana Baláková.



„Kriminalisté se zaměřují rovněž na prověrku všech nejreálnějších dopravních cest, kudy se mohl pohybovat, a pátráme u dopravců, zda s nimi mladík někde necestoval,“ dodala Baláková.

Patrik od zmizení nezanechává ve veřejném prostoru žádné stopy: „Nezapnul si ani svůj mobilní telefon, nikomu z blízkých se neozval, neobjevil se ani na sociálních sítích,“ řekla mluvčí.



Rodina si neumí Patrikův odchod a mlčení vysvětlit, protože s ním prý nikdy nebyly výchovné problémy. Patrik ovšem občas trpěl depresemi, navíc také vzácným chronickým onemocněním – Crohnovou chorobou, na kterou potřebuje užívat léky, jež ale u sebe s největší pravděpodobností nemá. Mladík neměl problémy ani v mladoboleslavské škole, kterou navštěvoval. Nicméně do školy už od 21. února nepřišel.

Přestože policejní pátrání zveřejnilo mnoho médií, žádní svědci se neozývají. „Pokud jste mladíka viděli, dejte nám o tom prosím ihned vědět,“ žádala Baláková. „Další pátrací akce s nasazením speciální techniky proběhne v blízkosti Máchova jezera,“ dodala.

Matka spatřila syna naposledy v úterý 26. února ráno, když se na noc nevrátil domů. Následující den ohlásila jeho zmizení. Policisté začali prověřovat informace, mimo jiné i tvrzení člověka, který studenta viděl 27. února na nástupišti železniční stanice v Doksech, jak nastupoval v 15.20 hodin do vlaku odjíždějícího na Českou Lípu a Rumburk. Ovšem v Rumburku zpozorován nebyl.

Zoufalá matka píše na sociální síti vzkazy pro syna, například, že mu na bankovní účet poslala peníze, kdyby mu chyběly. „Ahoj Páťo, vložila jsem ti na účet nějaké korunky, kdybys potřeboval,“ napsala Mirka Dědičová. Také ona žádá lidi o pomoc při hledání syna. „Lidičky, přátelé, kamarádi, kamarádky, kolegyně… chci poděkovat za vaši podporu, pomoc,“ uvedla na Facebooku Patrikova maminka.

HAPPYENDY JSOU

Náhlý odchod mladého člověka je vždy nesmírně stresující událost. Přesto může mít i šťastný konec, jako před několika lety v případě zmizení mladíka z Liberce. Měl práci v Praze, domů k rodičům jezdil pravidelně a byl součástí své rodiny, než náhle a beze stop zmizel. „Celý rok nikdo nevěděl, kde je, s nikým nekomunikoval, než si ho jako pohřešovaného všimli policisté v Belgii a poslali zprávu do Čech, že je v pořádku. Mladík se vypravil do ciziny, aniž by dal komukoli vědět,“ zmínila až neuvěřitelný příběh Ivana Baláková.

Patrik Dědič (19 let) z Doks je mladík hubené postavy, má hnědé vlasy, modré oči a měří asi 175 cm. Oblečen byl do černé zimní bundy s modrými zipy po stranách a tmavých riflí. Na nohou měl černé kotníčkové boty a s sebou si vzal látkový černošedý batoh.