Soudní znalci z oboru zdravotnictví mají svým zkoumáním zjistit, jaký vliv mělo prvotní zranění od psa na následnou smrt 91leté ženy. „První posudek byl pitevní, další měl upřesnit otázky odpovědnosti, ale nebyl zcela jednoznačný. K jasnému závěru má přispět třetí posudek, na kterém už nepracuje jeden znalec, ale celé lékařské konzilium,“ potvrdila policejní mluvčí Ivana Baláková. „Zjednodušeně řečeno jde o to ověřit, zda k smrti seniorky, kterou potrhala doga, nepřispěla jiná příčina,“ poznamenala Baláková.

Podle dozorujícího státního zástupce Tomáše Meryho začaly úkony trestního řízení pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. „Ve věci stále probíhá prověřování, vyčkává se na závěry znaleckých posudků,“ řekl Mery.

Volně pobíhající pes plemene argentinská doga utekl v Horním Pihelu spadajícím pod Nový Bor z rodinného domu. Bezdůvodně pak zaútočil na stařenku s chodítky. Pes ženu vláčel po zemi, pokousal ji v obličeji, na temeni hlavy, na nohou a na rukou. O dva dny později zemřela v českolipské nemocnici.

Zraněné ženě pomohla místní obyvatelka Lenka a její přítel Martin, kteří od ní psa dokázali odehnat a postarali se o ni až do příjezdu záchranky. „Oba riskovali, že se agrese rozzuřeného psa obrátí proti nim,“ ocenila jejich statečný čin už loni policejní mluvčí Ivana Baláková.

Místní útok šokoval

Místní lidé tehdy z hrůzného útoku oněměli. Zbytečná ztráta života jejich sousedky je šokovala. „Hrozně nás mrzí, co se stalo, stařenka byla moc milá, mávala na naše děti, ony ji také vyhlížely,“ řekla žena, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Jak potvrdila, pes, který útočil, už ve vsi není vidět. „Pravděpodobně ho tedy majitel skutečně někam odvezl,“ podotkla. Sama nepochybuje, že se majitel nezvladatelného psa trestnímu řízení nevyhne a bude se minimálně zodpovídat, proč nebezpečné zvíře nezajistil.

„Už si nám řada občanů postěžovala, že nechápou, proč se vyšetřování tak protahuje. Roztrpčeni jsou i pozůstalí staré paní,“ řekl novoborský starosta Jaromír Dvořák.

Další konflikt

Do místní části zajíždějí strážníci, aby zkontrolovali, zda se tady volně nepotulují psi. „Bohužel tam v nedávné době došlo ke konfliktu s fenou od stejných majitelů,“ doplnil starosta. „Lidé mají dál obavy. Apeluji proto na všechny, komu psi utíkají, aby si uvědomili tuto svoji obrovskou odpovědnost a psům věnovali maximální péči,“ dodal Jaromír Dvořák.

Jak krátce po tragédii Deníku uvedla odbornice na plemeno argentinské dogy Andrea Urdabaevová z Liberecka, která se výcviku psů věnuje dvacet let a znala i pár dog z Pihelu, pes musel být něčím vyprovokován a to možná ani ne přímo v moment incidentu, ale i dřív. „Nemusela ho vyprovokovat sama paní, klidně to mohl udělat někdo jiný a chování paní, případně to chodítko, mohlo být tím spouštěčem celé nešťastné události. Paní tak mohla být obětí vlastně omylem,“ soudila Urdabaevová.

Berle, chodítka, invalidní vozíky a samozřejmě i samotné osoby s nějakým fyzickým omezením nebo postižením jsou z úhlu pohledu psa „podezřelí“. „Pohybují se jinak, mají „zbraň“, jsou pro psy špatně čitelní, což může samo o sobě vyvolat u psa negativní reakce. U psa této velikosti mohou být následky i fatální, tak jako v tomto případě,“ řekla již dříve Andrea Urdabaevová.