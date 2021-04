Předchozí dva rozsudky libereckého senátu odvolací soud zrušil. Dnes krajský soud všem čtyřem obžalovaným uložil dva roky s podmíněným odkladem na dva roky. Rozsudek není pravomocný, čas na rozmyšlenou si ponechali státní zástupce i obžalovaní, kteří vinu odmítají. Před soudem ani předtím na policii nevypovídali, dnes prostřednictvím svých obhájců požadovali zproštěni obžaloby. Podmíněný trest pro ně chtěl státní zástupce.

Skutek se podle spisu stal 25. května 2014. Bratři Eliášové, tehdy ve věku 16 a 21 let, podle svého tvrzení po půlnoci marně hledali ztracené kolo. Podle spisu je s brokovnicí v ruce zadržel Tomáš Kolman, který hlídal okolí areálu své firmy, aby zamezil krádežím nafty. Bratry podle obžaloby výstřelem donutil, aby ulehli na zem, za pomoci Jana Waňka je pak spoutal a s dalším mužem, Radomírem Šefrem odvezl do areálu své firmy. Později se k nim přidal Jan Michálek. Jde o obžalované v tomto případě. Bratři byli podle spisu poté v areálu firmy asi dvě hodiny svázaní do kozelce v plechovém kontejneru. S roubíkem v ústech a lepicí páskou kolem hlavy je následně pachatelé odvezli do lesa u Veselí, kde je polili benzinem a vyhrožovali, že je zabijí a zakopou. Mladší z bratrů se dokázal po jejich odchodu vyprostit z pout. Kdyby to neudělal, podle znalce z oboru lékařství hrozilo, že zemřou.

Obžaloba se opírala o nepřímé důkazy, totožnost pachatelů nebyli schopni potvrdit ani bratři Eliášové. Obhájci namítali, že důkazy netvoří celek a podle nich z důkazů nebylo jasné, kdo, kde a kdy byl a co údajně spáchal. Liberecký soud původně tři obžalované osvobodil pro nedostatek důkazů a Kolmana potrestal podmíněným trestem za pomoc při spáchání trestného činu omezování osobní svobody.



Při druhém verdiktu osvobodil všechny s tím, že skutek je promlčený, neboť se nedala prokázat jejich účast na událostech po odjezdu ze Smržovky, a vztahovala se tak na ně mírnější právní kvalifikace. Vrchní soud byl ale jiného názoru. Podle něj se jednalo o pokračující trestný čin formou spolupachatelství, i proto případ vrátil. Soudce Pavel Pachner dnes při odůvodnění rozsudku uvedl, že byli rozhodnutím vrchního soudu vázáni, i když se s ním zcela neztotožňují. Při zohlednění dění po odjezdu ze Smržovky, kdy podle znalce oba bratři utrpěli fyzické a psychické útrapy, se tak na obžalované vztahovala přísnější právní kvalifikace. Trest dostali při dolní hranici sazby v rozmezí dvou až osmi let. "Byl to ojedinělý exces, vedli řádný život," uvedl Pachner. V úvahu vzal i sedm let, které od činy uplynuly.