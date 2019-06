Dvojice se poznala přes internetovou seznamku. Žena se nechala okouzlit sympatickým zevnějškem muže a vůbec nedokázala odhadnout jeho osobnost. Poprvé si od ní peníze vypůjčil už po měsíční známosti. Řekl si o částku 3 000 korun, kterou údajně potřeboval na uhrazení dluhu. Komu a za co měl zaplatit, s ní tehdy nijak nerozebíral. V půjčování peněz pak ale pokračoval dál. Příště žádal o víc jak dvojnásobek a postupem času i o desetitisíce korun.

„Tvrdil jí například, že na diskotéce zbil v sebeobraně nějaké cizince, a pokud jim ihned nezaplatí výdaje za jejich ošetření v nemocnici, tak ho policisté zavřou do vězení. Jindy zase potřeboval peníze údajně proto, aby uhradil směnku lichvářům,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Žena mu uvěřila dokonce i to, že se zadlužil u mafie, a pokud nezaplatí, bude ho to stát život. Napovídal jí totiž, že mu mafie uložila provést určitý úkol, který odmítl splnit, a proto musí zaplatit pokutu.

V průběhu dvou měsíců z ní podobným způsobem vylákal částku 223 800 korun. Tehdy předstíral, že s ní plánuje společnou budoucnost. K žádnému posunu ve vztahu se ale nerozhoupal a nyní se nemá ani k vracení peněz. Žena se proto obrátila na policisty se žádostí o pomoc. „Vzhledem k výši způsobené škody se případem zabývala služba kriminální policie a vyšetřování. Na základě zadokumentovaných důkazů dospěli kriminalisté k závěru, že podezřelý svou partnerku vědomě klamal a už ve chvíli, kdy o peníze žádal, věděl, že jí je nikdy nesplatí,“ sdělila Baláková.

Usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin podvodu si muž z Mladoboleslavska už převzal. Soud ho v této souvislosti může potrestat až pětiletým trestem odnětí svobody.