Policejní razie v kraji. Muži ukrývali doma kulomet, samopaly či granáty

Liberecký kraj /FOTO/ – Samopaly, kulomet, granáty nebo střelný prach. Nečekaný arzenál našla policie při domovních prohlídkách sedmi mužů z Libereckého a dvou mužů z Pardubického kraje ve věku od 33 do 69 let. Všichni byli obviněni z nedovoleného ozbrojování, za což je soud může poslat do vězení na 6 měsíců až pět let.

Státní zástupce ale nevyloučil, že může během vyšetřování dojít k překvalifikování na zločin, tam už je trestní sazba od dvou do osmi let. K čemu muži zbraně schraňovali, zda se jednalo pouze o hobby nebo zda byl některou z nich spáchán zločin, policisté zatím vyšetřují. „Případ začal v listopadu loňského roku zadržením dvou mužů na Frýdlantsku, kteří stříleli v lesním porostu nedaleko hlavní silnice ze samopalů a jedné krátké střelné zbraně,“ sdělil vyšetřovatel Jaroslav Mareček s tím, že případ pak vzhledem ke zvláštnostem ve výpovědi mužů rozpracovali. Výsledkem byla razie 20. a 23. května letošního roku, při které policisté zajistili 97 střelných zbraní. Z toho se jednalo o 26 samopalů, jeden kulomet, 23 dlouhých a 47 krátkých zbraní, více než 24 tisíc kusů nábojů a dalších různých součástí zbraní a pyrotechnického materiálu. Nejvíce zbraní se našlo u 69letého muže z Pardubického kraje, u kterého policisté objevili 10 samopalů a kulomet. Lékař Josef Gut: Obézních dětí přibývá, mají hodně jídla a málo pohybu Přečíst článek › „Některé zbraně nakoupili na burzách jako znehodnocené a pak je uvedli do střelbyschopného stavu,“ sdělil dále Mareček. Zbraně byly podle Zdeňka Chmelíka z policejního odboru služby pro zbraně upravované s jistou dávkou sofistikovanosti. „Všechny obviněné spojuje zájem o zbraně a někteří z nich se znají jako přátelé,“ vysvětlil Mareček. Mezi zajištěnými zbraněmi byl například i italský samopal s dřevěnou pažbou z roku 1938. Pět z mužů mělo zbrojní průkaz, k přechovávání zakázaných zbraní, tedy těch vyrobených k vojenskému účelu nebo fungujících v samočinném režimu, neměli ale oprávnění. Vyšetřovatel podal na dva ze skupiny obviněných podnět ke vzetí do vazby. Okresní soud sice důvod shledal, nicméně vazbu nahradil písemným slibem obviněných a zárukou důvěryhodné osoby. Podle náměstka ředitele krajské policie Ondřeje Musila se jedná o nejrozsáhlejší případ tohoto druhu v Libereckém kraji za posledních pět let. FOTO: Turnovsko bude mít lepší vodu, kraj další rozhlednu Přečíst článek ›

Autor: Gabriela Volná Garbová