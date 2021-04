Při kontrole dodržování vládních opatření k omezení volného pohybu mezi okresy zaregistrovali cvikovští policisté na Práchni u Kamenického Šenova za volantem auta řidiče, o kterém věděli, že momentálně nemá platný řidičský průkaz. Okamžitě ho tedy zastavili.

Policie kontrolovala ve Cvikově řidiče. V autě měl pervitin | Foto: Policie ČR

"Když auto otevřeli, našli v něm sáček s krystalickou látkou, která nápadně připomínala pervitin. To také záhy přístroj na detekování omamných a psychotropních látek potvrdil," řekla tisková mluvčí Ivana Baláková. Obsah sáčku vážil 5,18 gramu a proto se bude řidič muset v této souvislosti zpovídat z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Za to ho může soud poslat do vězení až na dva roky.