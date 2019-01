Českolipsko - Policisté z Jablonného v Podještědí právě v těchto dnech vyšetřují vloupání do rekreační chaty v obci Dolní Světlá u Mařenic.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vojtěch Podušel

Neznámý pachatel se dovnitř dostal oknem v patře a odnesl si odtamtud řadu vzácných starožitností v hodnotě 12 tisíc korun. Podobných případů především během podzimu a zimy přibývá.

Jen v minulém roce policie řešila jednasedmdesát vloupání do opuštěných rekreačních objektů, objasnit se přitom podařilo pouhých 19 z nich. „Pachatelé si rádi vybírají odlehlé a nezabezpečené objekty. Policie se v rámci prevence sice zaměřuje na namátkové kontroly, ale není v jejích silách, aby uhlídala všechny objekty," upozornila krajská mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. Policie v souvislosti s častými krádežemi apeluje na majitele chat, aby více dbali na zabezpečení.

„Věnovat pozornost by lidé měli zejména vstupním dveřím, oknům nebo verandám, v rekreačních objektech by rozhodně neměli nechávat přes zimu cenné věci, objekt by také měli mít pojištěný," radí mluvčí policie.

Ochránit majetek proti zlodějům může pomoci také dostatečné osvětlení objektu nebo občasná kontrola během zimy. „Uklizený sníh budí totiž dojem neustálé kontroly," vysvětlila mluvčí policie Šrýtrová. Při podezření z vykradení by lidé neměli vstupovat dovnitř objektu, ale neprodleně přivolat policii.