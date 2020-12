V pátek 27. listopadu zadrželi kriminalisté 28letého muže z Ostravska, který 20. listopadu ráno v ulici Československé armády v České Lípě oloupil o 6 500 korun 72letou ženu.

Pouta, zatýkání - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Seniorku si mladík vyhlédl u bankomatu, kde hotovost vybírala. "Když potom s penězi odcházela, sledoval ji a pod smyšlenou záminkou ji oslovil v místě, kde se zdržovalo minimum lidí. Zde ji požádal o to, zda by mu mohla vyměnit dvoutisícovku za menší bankovky. Paní mu chtěla vyhovět a vytáhla z kabelky peněženku, po které se začal okamžitě sápat. Chvíli se o ni přetahovali, ale vyhrál on a i s jejími penězi utekl," řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.