Liberecký kraj - Tři prodejci pervitinu operovali po celém Libereckém kraji. Během pěti let prodali přes dva a půl kilogramů drogy

ZADRŽENI ZA BÍLÉHO DNE. Krajští kriminalisté ve spolupráci s kriminalisty z Územního odboru Liberec, kteří se zabývají odhalováním kriminality na úseku drog, zadrželi trojici – dvě ženy a jednoho muže, kteří se zabývali distribucí pervitinu. | Foto: Policie ČR

rojice dealerů pervitinu skončila za mřížemi. Od roku 2006 až do svého zatčení letos na jaře prodali lidem téměř 2,7 kilogramů drogy. Za to jim nyní hrozí až dvanáct let vězení. „Všechny osoby, ženy ve věku dvaadvacet a třicet let a dvaatřicetiletý muž, pocházejí z Liberecka, jsou nezaměstnaní a ani jeden z nich nebyl v minulosti za delikty spojené s distribucí drog vyšetřován, ani souzen,“ přiblížila mluvčí liberecké krajské policie Vlasta Suchánková.

Žádný z nich podle ní nepochází z asociálního prostředí, přesto se ale vrhli na dráhu zločinu. Trojice drogou zásobovala téměř celý kraj, kromě Semilska měla své zákazníky na Liberecku, Jablonecku i Českolipsku. „Celý proces fungoval tak, že nejprve drogu koupili od výrobce, pak ji „naředili“ a nakonec prodali koncovým uživatelům, samozřejmě o několik stovek korun dráž,“ popsala Suchánková.

Penězi z drog si trojlístek pohodlně financoval život. Na trhu se za gram pervitinu platí povětšinou jeden tisíc korun, zadržení si tak vydělali téměř 2 miliony 700 tisíc korun. Někteří z odběratelů za pervitin platit nemuseli, dealerům stačily i různé protislužby. Například jeden ze zadržených měl zákaz řízení, a tak se nechal od svého zákazníka vozit.

Kromě samotných prodejců policie zná i pětapadesát lidí, kteří si od nich pervitin kupovali. Jen se potvrdilo, že tato droga je velmi oblíbená u mladých lidí, nejčastěji bylo kupujícím kolem dvaceti let. „Počet odběratelů není ale v žádném případě konečný. Vyšetřování stále pokračuje a kriminalisté odhadují, že počet těch, kteří od obviněných pervitin kupovali, se bude blížit stovce,“ dodala policejní mluvčí.

Všichni tři pachatelé jsou stíháni pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. U tohoto paragrafu se letos velmi zpřísnila sazba, a tak jim hrozí osm až patnáct let vězení. Dvaatřicetiletý muž a dvaadvacetiletá žena již sedí ve vazbě, oba přitom fungovali jako pouliční prodejci. Jakási hlava trojice se ale vazbě prozatím vyhnula, v době zatčení totiž byla v sedmém měsíci těhotenství.