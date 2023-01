Když šel muž objekt zkontrolovat, uvnitř objevil neznámého mladíka. "Ten se mu začal omlouvat za to, že chatku přechodně užívá, a prosil ho, aby ho z ní nevyháněl. Dokonce mu nabídl, že může pracovat na zahradě. O takovou výpomoc ale nikdo nestál, a tak oznamovatel vytočil linku 158 a v chatce ho zamknul," popsala začátek událostí policejní mluvčí Ivana Baláková.

Mladík však na majáky nečekal a utekl sklepem, kterým se předtím do objektu i dostal.

Když policie dorazila, výtečníka už nenašla. Začala tedy obezřetně propátrávat široké okolí chatky až k přilehlému lesu. "Zloděj se krčil za hromadou klestí v lese a svůj úkryt se zdráhal opustit. Opakované výzvy policistů neuposlechl a naivně věřil tomu, že jim uteče," uvedla mluvčí Baláková. Výzvy mužů zákona k zastavení prchající mladík ignoroval. Policisté proto vypálili dva varovné výstřely do země. "Zloděj i přesto utíkal dál, ale naši dobře trénovaní kolegové ho vzápětí zadrželi," dodala mluvčí.

Ukázalo se, že jde o 29letého muže z komunity českolipských bezdomovců, který už byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen. Při tomto zadržení byl podle policie pod vlivem drog a choval se agresivně.

"Kriminalisté mu kromě vloupání do rekreační chatky v Pihelu prokázali i vloupání do dalších dalších tří objektů na Novoborsku a také krádeže ve třech panelových domech v České Lípě s celkovou škodou 137 400 korun. Bral vše, co se dá rychle prodat, například elektrokoloběžku, jízdní kola, elektrocentrálu a další věci," vypočítala Ivana Baláková.

Vyšetřovatel usoudil, že by člověk bez příjmů pravděpodobně na svobodě pokračoval v trestné činnosti. Navrhl tedy vzetí mladíka do vazby s obviněním z přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Soudce ve čtvrtek 19. ledna návrhu vyhověl a muž si tedy počká na soudní jednání ve vazební věznici. V případě odsouzení ho může čekat trest až tří let za mřížemi.