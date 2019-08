Až dva roky může pobýt za mřížemi 47letý řidič kamionu z Polska, který manipuloval s tachografem. Minulý týden ho odhalili dopravní policisté společně s pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu během kontrol nákladních vozidel u Dubé.

Kamion plně naložený dřevem zaujal hlídku ve chvíli, kdy měl namířeno na vedlejší silnici, jako by se chtěl kontrole vyhnout. Policista ho proto dojel na motocyklu a na kontrolní stanoviště ho doprovodil. Jak se brzy ukázalo, jeho odhad byl správný. „Zjistili jsme nejen nedostatky v technickém stavu vozidla, ale ukázalo se, že řidič podvádí s tachografem. Ten v době, kdy vozidlo jelo po silnici, vykazoval přestávku. To se polskému řidiči povedlo proto, že měl v autě elektronické zařízení, kterým mohl měnit údaje na tachografu, jak právě potřeboval,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Z obcházení zákonů se bude nyní zodpovídat nejen řidič kamionu, ale také jeho zaměstnavatel. Policisté mu uložili kauci 100 000 korun a do doby jejího splacení zabránili odjezdu kamionu botičkou. „Polský dopravce kauci zaplatil do několika hodin. Peníze se nyní nacházejí na účtu Krajského úřadu Libereckého kraje, který povede s provozovatelem vozidla správní řízení. V něm mu může uložit až stotisícovou pokutu,“ dodala Baláková. V Libereckém kraji je to v letošním roce nejvyšší vybraná kauce podle zákona o silniční dopravě.

Šofér kamionu nyní čelí podezření ze spáchání přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Trestně stíhán bude na svobodě. Zodpovídá se z toho, že zásahem do tachografu, na kterém vydával dobu jízdy za dobu odpočinku, vážně ohrožuje bezpečnost všech účastníků silničního provozu. „Dá se předpokládat, že s takovými návyky jezdí častěji neodpočinutý a může za volantem usnout nebo vlivem únavy způsobit svým kamionem velkou tragédii,“ podotkla policejní mluvčí.