Policisté dopadli trojici mladých zlodějů, kteří kradli ve Svoru a v Dubnici.

Policie, ilustrační foto | Foto: Archiv Deník

Sklad aut ve Svoru si loni na podzim vyhlédla trojice mužů ve věku 22, 24 a 25 let, kteří se do haly vloupali hned dvakrát. Společně pak vykradli ještě rodinný dům v Dubnici. Polici se podařilo trojlístek dopadnout a mladíci již čelí trestnímu stíhání z krádeže a porušování domovní svobody. Hrozí jim tresty od jednoho do pěti let.