Pracovnice pošty v obavě o svůj život muži tehdy finanční hotovost v řádu desítek tisíc korun vydala. Muž peníze vložil do připravené igelitové tašky a z místa odešel. "Poštovní úřednice ihned po odchodu pachatele vyrozuměla bezpečností agenturu, která cestou operačního střediska vzápětí kontaktovala Policii ČR. Policisté bezprostředně začali po pachateli pátrat. Do akce bylo zapojeno několik policejních hlídek a také vrtulník s termovizí," uvedla tisková mluvčí policie Adéla Maňasová.

Případu se od začátku věnovali českolipští kriminalisté, kterým se podařilo ustanovit pachatele a následně jej zadržet. Jednalo se o 35letého muže z Českolipska, který již má na svém kontě bohatou trestní minulost majetkového charakteru.

"Na základě shromážděných důkazů policejní komisař obvinil muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Současně podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl ze strany soudce akceptován a muž byl následně eskortován do vazební věznice," dodala Maňasová. V případě odsouzení hrozí pachateli až deset let za mřížemi.

Připravujeme podrobnosti.