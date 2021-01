Celkem 23 lidí bylo obžalováno v kauze rozsáhlých úvěrových podvodů, kterou rozplétal českolipský soud. Ve středu padly rozsudky. Díky novele zákona se soudci museli pohybovat v mírnějších sazbách, než tomu bylo na začátku procesu.

Obžalovaní byli většinou nezaměstnaní, ale v bance předkládali falešná potvrzení o zaměstnání. „Chtěli úvěry, ale i práci. Přestože jim většinou z poskytnutých půjček mnoho nezbylo, případně peníze od banky vůbec nedostali, dopustili se úvěrových podvodů,“ konstatovala předsedkyně senátu Lucie Homolková.

Za hlavního strůjce podvodů s úvěry potvrdil soudní senát Štefana P. (1985) z Nových Zákup. Dostal nejpřísnější úhrnný trest: tři roky vězení a trest propadnutí věcí. Ještě v květnu, kdy soud začal, mu hrozilo vězení od 2 do 8 let. „Nově mu byl ukládán trest v sazbě 1-5 let, takže dostal trest v polovině trestní sazby,“ řekla předsedkyně senátu.

V podvodech mu napomáhal Ondřej B. (1994) z České Lípy, který si novelou zákona také polepšil a vyvázl s úhrnným, podmíněně odloženým trestem odnětí svobody v trvání tří let s čtyřletou zkušební dobou.

Ostatním 21 obžalovaným, kteří byli v podstatě „bílými koňmi“, udělil soud vesměs podmíněné tresty v rozpětí 12 – 24 měsíců s různě dlouhými zkušebními dobami. Odvolání proti výši trestů ve středu nepadlo.

Jak vysvětlila soudkyně Homolková, vzhledem ke změně výše škody v trestním zákoníku od 1. října 2020 musela být trestná činnost překvalifikována ve prospěch obžalovaných, když hranice škody pro kvalifikaci zločin stoupla z 500 tisíc korun na milion korun. „Protože způsobené či zamýšlené škody v našem případě nepřesáhly ani u jednoho skutku částku jednoho milionu korun, dostali se všichni obžalovaní ze zločinu na přečin tam, kde byli obžalovaní ze zločinu,“ upřesnila Homolková.

Finanční negramotnost

U většiny obžalovaných byla zarážející absence základního právního povědomí i jejich finanční negramotnost. Stejně jako skutečnost, že se v případě přiznání úvěru nechali často o většinu peněz připravit zprostředkovatelem. Patnáctkrát soudně trestaný Štefan P., kterého k jednání soudu doprovázela v poutech eskorta z věznice a jehož několik obžalovaných označilo v soudní síni jako toho, kdo úvěry sliboval a kdo vydával falešná potvrzení, přijal rozsudek v klidu. „Zjistil jsem, že všichni obžalovaní byli dotlačeni policií, aby tak vypovídali. Co je v obžalobě, není pravda,“ trval na svém celou dobu procesu.

Podle státní zástupkyně Barbory Bukvové Mildeové oba hlavní aktéři trestné činnosti kořistili z úvěrů, které budou splácet ostatní obžalovaní, značné částky jako odměny za zprostředkování. „Takové ziskuchtivé jednání hodnotím jako vysoce zavrženíhodné. Oba věděli, že se ostatní obvinění v naprosté většině nacházejí v tíživé sociální situaci, které využili ve svůj vlastní prospěch,“ prohlásila státní zástupkyně.

Obžalovaní si úvěry sjednávali u různých poboček banky Moneta Money Bank. Falešná potvrzení o zaměstnání a výši příjmu měli nejčastěji od společností jako Škoda Auto, Mahle Behr, AAH Czech či Trenkwalder. Falzifikáty opatřil Štefan P.