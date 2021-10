/VIDEO/ Nepříjemný zážitek má za sebou obsluha trafiky v českolipské Mánesově ulici. Sedmačtyřicetiletý recidivista nedávno požadoval po prodavačce peníze z pokladny, přitom držel v ruce injekční stříkačku a hrozil jí, že ji nakazí žloutenkou, pokud ho neposlechne.

Přepadení v českolipské trafice. | Foto: Repro/YouTube

„Po chvíli ale změnil názor a trval jen na tom, aby přivolala policisty. To vysvětlil tím, že se chce vrátit do věznice, kde to dobře zná a kde je mu lépe než na svobodě,“ sdělila mluvčí policie Ivana Baláková.