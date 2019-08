Sérii vloupání do objektů v centru České Lípy má na svědomí 25letý místní muž, kterého policisté zadrželi minulý týden. Soud ho poslal do vazby. Jedná se o čtyřikrát soudně trestaného recidivistu, který se kromě vloupání v České Lípě zodpovídá i z dalších krádeží v jiných městech, kde způsobil škody za desítky tisíc korun.

Vězení. Ilustrační snímek | Foto: Deník/archiv

V Lípě kradl například v provozovnách v Mariánské, Kovářově a Hornické ulici, vloupal se také do bytu v Jiráskově ulici nebo do hotelu Kahan. „Ve zmíněných objektech způsobil škodu za celkem 43 300 korun. Hledal především peníze, platební karty anebo věci vhodné k rychlému prodeji,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Policisté jej usvědčili také z vloupání do lékárny v ulici Antonína Sovy. „Na objasňování dalších případů vloupání do různých objektů v České Lípě, ke kterým docházelo v poslední době, nadále intenzivně pracujeme a přitom úzce spolupracujeme s českolipskými městskými strážníky,“ dodala Baláková.