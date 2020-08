V amoku nedbal, že je v podmínce. Chlap jako hora, dobrý kuchař a spolehlivý pracant, pro okolí docela slušný člověk. Ovšem také muž, který si už nejednou kvůli malichernostem, návalu vzteku a hrubiánství dokázal zpackat život.

Čtyřicetiletý Štěpán D. z České Lípy právě za ten svůj poslední a zcela zbytečný útok na chodce v ulici Pod Špičákem dostal u Okresního soudu v České Lípě 18 měsíců vězení. Zaplatit musí též škody VZP i bolestné. Za výtržnictví a ublížení na zdraví mu hrozily až tři roky za mřížemi.

Podle samosoudce Milana Vencla muži polehčovala pouze lítost a opakovaná omluva i první splátka bolestného poškozenému. „Má chvilky, kdy se neřídí zdravým rozumem. Na banální situaci zareagoval zcela neadekvátně,“ prohlásil Vencl.

Incident se odehrál v prosinci roku 2019. Štěpán D. vezl kamarádku ze směny domů a svou octavií se i přes zákaz vřítil do už tehdy jednosměrné ulice Pod Špičákem v České Lípě. Zde úzkou ulici přecházel místní Jaroslav Š (1963), který se řidiče snažil na jeho chybu upozornit máváním.

Obžalovaný ho zkusil objet, až chodec musel uskočit. Při tom uhodil rukou či klíčem v ní do okénka auta. Na to šofér zareagoval útokem na staršího muže. „Sprostě mi nadával a nečekaně jsem dostal rány pěstí, kryl jsem si hlavu. Přiběhl soused a v ulici už jela i tři auta, já ležel na silnici, jeden z řidičů zavolal policii,“ vzpomínal Jaroslav Š. „Bolesti jsem měl asi měsíc. Léčení trvalo přes čtyři týdny,“ řekl. Omluvu z úst obžalovaného přednesenou před soudem přijal.

„Přečinu výtržnictví se dopustil opakovaně, stejně i ublížení na zdraví,“ uvedla státní zástupkyně Veronika Klapková, která navrhla nepodmíněný trest v délce dvou let.

Štěpán D. se hned v úvodu líčení vyjádřil, že s obžalobou souhlasí. Podle jeho slov je slušný člověk, pracuje ve dvou zaměstnáních a v životě už nechtěl mít žádný škraloup. „Pán se rozběhl a praštil do okénka. Nejezdím po Lípě, abych někoho mlátil, je mi líto, že se to stalo,“ řekl.

O události svědčil i starousedlík Jindřich P. (1942). Pamatoval si, že se soused ataku jen bránil, ale vzhledem ke svému věku se neodvážil do rvačky vstoupit. „Všude mu tekla krev, z uší, kolem očí. Řidič do něj kopal, tloukl ho. Také nadával, to nechtějte slyšet, to byl hrozný slovník,“ popsal.

Znalecký posudek popisoval následky násilí, zhmožděniny obličeje, klíční kosti i kolenního kloubu a další lékařské detaily. Podle soudního znalce poranění způsobily opakované údery pěstí či kopy a nemohla vzniknout odstrčením, jak původně uváděl pachatel. Znalec nicméně napsal, že intenzita ran ještě byla malá až střední. Advokát Ladislav Ejem argumentoval velmi dobrým pracovním hodnocením obžalovaného i tím, že ulice byla po desetiletí obousměrná. „Byl to exces, kterého lituje, ale ne každou recidivu je nutné trestat hned nepodmíněným trestem. Je možné na něj ještě působit trestem alternativním nebo citelným peněžitým trestem,“ sdělil obhájce Ejem.

Jak prohlásil soudce Vencl, obžalovaný sice výrazně přehodnotil svůj postoj, učinil jasné doznání, ale nelze pominout fakt, že se zachoval násilnicky a zranil nevinného člověka v době, kdy sám byl ve zkušební době podmíněně odloženého předchozího potrestání. Neuvěřil také slovům, že řidič nevěděl o změněných pravidlech provozu v ulici, jelikož v blízkosti pracoval.

„Podle svědka okamžitě přešel do útoku, nedal své oběti šanci. Když už do protisměru najel, neuhnul nebo se v nejbližším místě neotočil a neodjel, zachoval se tak, že dal průchod své agresi,“ komentoval soudce. Podle něj obžalovaný mohl hovořit ještě o štěstí, protože pád oběti na tvrdou zem mohl dopadnout i tragicky: „Takových případů byla řada.“ podotkl. Také zdůraznil, že soud nemohl uvažovat o alternativním trestu. „Soud ještě přistoupil k trestu v dolní polovině sazby,“ řekl Vencl a obžalovanému doporučil aby se obrátil na odborníka, který by s ním řešil jeho náhlé agresivní excesy. Rozsudek je zatím nepravomocný.