Výpověďmi pedagogů i psychiatričky pokračovalo hlavní líčení s rodiči dnes 14leté dcery obžalovanými z podvodu a ohrožování výchovy dítěte. Za to jim hrozí vysoké tresty. Obžaloba otci R. J. (1978) a matce R. J. (1982) klade za vinu, že záměrně ohrozili rozumový a mravní vývoj své dcery a postupně fingovali její až těžkou mentální retardaci a na základě toho od státu vylákali více než milion korun.

Jak už v červenci na začátku procesu prohlásila státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová, vedeni zištným záměrem své dítě úkolovali, jakým způsobem má předstírat před veřejností, lékaři, učiteli nebo úředníky státu, že je nemocná a neumí se o sebe vůbec postarat. Policie přitom zdokumentovala, že realita je zcela jiná.

Dívčinu dvojí tvář zpozorovali i sousedé. Také učitelky nebo asistentky pedagoga si i po letech pamatují dívku jinak. „Měla smysl pro detaily, chápala dvojsmysl, to ty opravdu postižené děti nemají,“ řekla senátu bývalá třídní učitelka Renata Michailidis.

Další třídní učitelka uvedla, že než do vzdělávacího procesu vstoupil otec, dcera dokázala mluvit celou větou, srozumitelně a bez vad řeči, pěkně kreslila, zapojovala se prý do didaktických her a se zaujetím vnímala prvouku. Byla i samostatná v sebeobsluze. Běžně si hrála s dětmi. Místo vděku a radosti ze zlepšování žákyně se nejen ona setkala s výhrůžkami ze strany otce, který se na čas stal dceřiným asistentem.

„K tabuli šla, až když on pokynul. Bylo to přehnané. Napadal vzdělávací plán,“ zmínila třídní. „Než otec nastoupil, došla si jeho dcera na toaletu, svačila sama, pak z ní otec dělal nemohoucí bytost, dával jí pít a podobně,“ dodala. „Utvrdila jsem se v domněnce, že dívka umí, ale nesmí.“

Zasahování do výuky ze strany otce potvrdila také vedoucí učitelka pro speciální třídy v Mimoni Jitka Ledvinová. „Snažili jsme se holčičce pomoci, měla výkyvy nálad. Spolupráce s rodiči některým dětem pomůže, tohle se ale neosvědčilo. Za 30 let jsem takové problémy neměla. Setkala jsem se poprvé i s tím, aby rodič neměl radost z úspěchů svého dítěte. Nechápala jsem, naopak mi hrozil, že na mě podá trestní oznámení,“ řekla Ledvinová. O děti s postižením se přitom stará dlouhá léta. „Dokázala leccos, co by u jiných postižených nebylo možné. Byla upravená, soběstačná, třeba na výletě naprosto v pohodě, zdálo se, že nepotřebuje pomoc v ničem,“ konstatovala speciální pedagožka.

Psychiatrička Martina Stegerová popisovala soudu průběh vyšetření v její ambulanci, vydávání různých potvrzení a komunikaci s rodiči. Soud jí také přehrál několik videí a fotografií s dívkou. Jak konstatovala, na nich se jeví jako zdravé dítě. Na dotaz státní zástupkyně zda si myslí, že pacientka mohla své chování předstírat, odpověděla: „Teď jsem přesvědčena, že to u mě předstírala,“ sdělila lékařka.

„Její projevy byly atypické. Otec ji vždy přivlekl, byla extrémně neupravená, koulela očima, neschopná sedět. Tak se ale tito nemocní nechovají,“ popsala psychiatrička. Na většinu výpovědí svědků reagoval obžalovaný otec, někdy i matka. Popírali zanedbávání dcery a manipulaci s její vůlí a zdravím. Obžalovaný pár, který s dětmi žije na Českolipsku, tvrdí, že s dítětem jen dělali to, co jim říkali lékaři nebo úředníci.

„Chodili jsme po doktorech, nenaváděli jsme holku. Říkali, že nespolupracujeme, ale když nechce, co mám dělat? Staráme se o ni, i na záchod s ní musíme. Co nám doktoři dali, tak na tom základě jsme jednali u sociálky,“ vypovídal otec R. J. „Pro peníze jsme to nedělali, to není pravda,“ oponoval.

Předvolaný psycholog, který vystavoval další doklady a doporučení, se soudu omluvil s tím, že je v karanténě. Navazující hlavní líčení proběhne až v lednu. Rodičům hrozí v případě uznání viny až 8 let vězení.