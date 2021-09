V posledním slově řekl obžalovaný Jan H., kterému jednání před barem závažně ovlivnilo život, pouze to, že se přítomným v jednací síni omlouvá: „Chci se všem ještě jednou omluvit, že tu musíme být a že to došlo takto daleko. Nikdy jsem vám nechtěl ublížit,“ prohlásil směrem k Liborovi S.

S touto verzí ale v komentáři k rozsudku vyjádřila nesouhlas předsedkyně senátu Zuzana Bohatá Koldovská: „Poškozený sice také něco požil, ale nevyprovokoval tu nesmyslnou hádku, byl pohroužen do psaní sms,“ podotkla a zároveň ocenila, že byl obžalovaný v soudní síni schopen se podívat poškozenému do očí a omluvit se. Oba aktéři zcela zbytečného střetu si pak na chodbě soudu dokonce podali i ruce.

Jak popsal advokát obžalovaného Jan Filip, jeho klient si do baru tehdy vyšel se svou novou přítelkyní. „Přítelkyni množství požitého alkoholu nesedlo, dostala se i do konfliktní situace s jinými muži,“ uvedl obhájce. Podle něj obžalovaný tvrdil, že na displeji telefonu vidí zapnutou kameru, a tak chtěl bránit čest své indisponované přítelkyně. „Začali se postrkovat, rozhodně nedošlo k nevyprovokovanému a brutálnímu útoku,“ řekl Filip.

Projednávané napadení se odehrálo 4. prosince 2020 před Souky Sport barem v ulici Červeného kříže po 22. hodině. Napadený Libor S. už odešel z baru a vyřizoval venku své textové zprávy, když se na něj obořil obžalovaný se slovy „Co nás natáčíš“ a vyrazil mu telefon z ruky. To se opakovalo ještě jednou, poté muže prudce udeřil do levého oka.

„Útok byl nevyprovokovaný, poškozeného udeřil do levého oka až upadl, způsobil mu zlomeninu očnice, zhmoždění tkání a další bolestivá poranění. Poškozený musel být hospitalizován a následně operován ve fakultní nemocnici v Motole,“ shrnul státní zástupce Tomáš Mery.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.