Chtěl se stát profesionálním vojákem české armády. Dvaadvacetiletý Českolipan Lukáš N. ale místo na přijímací zkoušky musel usednout na lavici obžalovaných u soudu v České Lípě. Měl se zodpovídat z přečinu výtržnictví, za který mu hrozil trest až dvou let vězení. Čáru přes jeho životní plány mu udělala letní návštěva diskotéky. V jím nevyprovokované bitce dal ránu pěstí do břicha jednomu z více než deseti opilých rváčů. I oni se dopustili výtržnictví, u soudu ale neskončili.

„Náhoda je blbec,“ sedí k tomuto až banálnímu příběhu lidové pořekadlo. I když mimo záznam kamery abstinenta Lukáše mžik předtím zasáhla do hlavy lahev, tak pak jeho následný úder už kamera zachytila a z hejna tehdejších bitkařů si policisté vybrali zrovna jeho. Přestože soud ocenil Lukášův přístup i bezúhonnost a svým usnesením jeho trestní stíhání podmíněně zastavil s tím, že mu stanovil roční zkušební dobu, tak může podle právníků - a pravidel pro uchazeče o státní službu - na své vysněné povolání zapomenout ještě další tři roky. Evidentně tím byl zdrcen.

„Nic bych k tomu nechtěl říkat,“ řekl Deníku mladý muž, kterému obžaloba kladla za vinu, že letos v červenci v mumraji před známou českolipskou diskotékou Luxor dal jednomu z přítomných vrstevníků ránu až upadl a zůstal na parkovišti ležet asi 20 minut v bezvědomí. Poškozený sice byl ve stavu silné opilosti a v nemocnici musel podstoupit důkladné vyšetření, ale následky z incidentu si naštěstí nenese. S žádnými požadavky se ani na soud neobrátil.

„Na místě veřejnosti přístupném se dopustil výtržnosti tím, že udeřil neznámého muže rukou sevřenou v pěst, který spadl na zem a upadl do bezvědomí,“ řekla státní zástupkyně Štěpánka Milerová. „Ano, souhlasím s tím, co uvedla státní zástupkyně, cítím se vinen,“ prohlásil před soudcem vinu mladík a rovněž potvrdil, že muž, co zasazuje na videozáznamu ránu pěstí jinému účastníku rvačky, je právě on. Státní zástupkyně soudu navrhla, aby vydal usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání se zkušební dobou v délce jednoho roku. „Nebyl soudně ani přestupkově projednáván, aktivně přistoupil k náhradě škody, která byla způsobena trestným činem,“ řekla Milerová.

V regionu Českolipska po desetiletí známá diskotéka vedle železniční zastávky Střelnice je pravidelně vyhledávaným místem zábavy zejména dospívající mládeže. Bohužel, nezřídka tam nejde jen o tanec a relax.

„Vzhledem k těm okolnostem je podmíněné zastavení trestního stíhání na místě, ale dobře si uvědomte, že následky mohly být mnohem závažnější, nenapravitelné. Poškozený ležel v bezvědomí 20 minut, než přijela sanita,“ prohlásil samosoudce Pavel Kříž s tím, že vidí chybu i v tom, že se obžalovaný o bezvládného soka po jeho pádu nepostaral a odešel.

Obžalovaný Lukáš reagoval, že ztratil nervy a hned cítil špatné svědomí, když zůstal protivník bezvládně ležet na zemi. Pak se snažil „bitevní pole“ opustit. Cestou z místa ho zastavila policejní hlídka, která zjistila, že není pod vlivem alkoholu. Mladík i soudu sdělil, že ani na diskotéce alkohol nekonzumoval: „Nepiju celý život,“ zdůraznil. Jak připustil, na zdejší diskotéce nebyl prvně. O podobné konflikty, jako byl tento pro něj osudný, tam prý není nouze. I když on se jich vždy stranil, ke své podrážděné a násilné reakci – které si na videozáznamu povšimli policisté a začali ho stíhat, prý byl vyprovokován.

„Byl jsem tam udeřen flaškou po hlavě, což bohužel na záznamu z bezpečnostní kamery není vidět

Mladíkův obhájce Oldřich Filip vyzdvihl zájem jeho klienta co nejdříve uhradit škodu, kterou vykázala zdravotní pojišťovna za ošetření a vyšetření poškozeného muže. „Požádal zdravotní pojišťovnu o vyčíslení ještě dříve, než k tomu ona sama přistoupila a stanovenou sumu téměř 14 tisíc uhradil,“ uvedl advokát. A soudu připomněl, že se mladík doznal, ihned zaplatil škodu a je až dosud zcela bezúhonný. „Vše se událo v pozdních nočních hodinách mezi vrstevníky, kterých se do potyčky zapojilo minimálně deset, spíš více. Obviněn z výtržnictví ale byl pouze on,“ poukázal doktor Filip.

A jak při čekání na chodbě soudu zavzpomínal, už za éry socialismu tady o bitky také nebyla nouze. Při zábavách lítaly facky a pěsti, kdy měli hlavní slovo horníci uranových dolů. „Za uraňáků tady byly velké rubačky. Protože jejich aktéry byli protěžovaní horníci, následky pak často zahlazovali podnikoví a partajní funkcionáři,“ řekl známý českolipský právník. Vybavil si i případ z časů 90. let, kdy se šel na zábavu v Luxoru podívat emigrant, který léta sloužil ve francouzské Cizinecké legii. „Byl nenápadné, spíš menší postavy, ale když ho jiní vyprovokovali a napadli, dokázal sám „zrubat“ úplně celé osazenstvo podniku. O tom se tady dlouho povídalo,“ dodal Filip.