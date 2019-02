Kolem deváté hodiny ráno si seniorku vyhlédl v českolipském Penny Marketu 31letý cizinec, kterého zaujala tím, že platila u pokladny dvoutisícovou bankovkou.

Na ženu si pachatel následně počkal venku vedle obchodu, a když nebyli na blízku žádní svědci, chytil ji zezadu za pusu a druhou rukou jí začal prohledávat tašku. Hledal v ní peněženku se zbytkem peněz, které jí v obchodě u pokladny vrátili. Nakonec ale z místa činu uprchl ještě dříve, než stačil její peněženku mezi nákupem v tašce najít.

„Paní neublížil fyzicky, psychicky ale ano. Ta celá roztřesená případ oznámila policistům přes tísňovou linku,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Nejbližší hlídka byla u přepadené ženy do několika minut. A stejně tak rychle se jim podařilo lupiče dopadnout. „S rychlostí, jakou policisté na oznámení reagovali, zřejmě lupič vůbec nepočítal, protože se v té době ještě zdržoval nedaleko místa činu. Jedná se o cizince, který údajně přijel do České republiky za svou přítelkyní. K činu se přiznal a hájil se tím, že peníze prý nutně potřeboval,“ dodala Baláková.

Policisté muže ještě během pondělí obvinili ze zločinu loupeže a podali státnímu zástupci návrh na jeho vzetí do vazby. Obávají se toho, že by na svobodě ve své trestné činnosti pokračoval a stíhání se vyhýbal. Do rozhodnutí soudu o vazbě proto zůstane v policejní cele. Za přepadení seniorky mu hrozí až desetiletý pobyt ve vězení.