Nyní čelí zloděj obvinění z trestného činu krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Soud ho poslal do vazby.

"Policisté při pátrání po pachateli prohlédli desítky hodin kamerových záznamů. Podařilo se jim natipovat místo, kde by se mohl nacházet. Jednalo se o ubytovnu na Ústecku. V rámci zesílených nočních hlídek se podařilo zadržet 26letého muže, který měl rovněž z touto sériovou trestnou činností dost společného. Při výslechu se kriminalistům přiznal ke vloupání do tří chat," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Sérii vloupání do deseti objektů má na svědomí 35letý cizinec. Jeho řádění na Ústecku a Chlumecku trvalo půl roku. Nakonec na sebe upozornil sám.

Škoda půl milionu korun zůstala po cizinci, který se na Ústecku vloupával do garáží a zahradních domků. Kriminalistům z Ústí nad Labem a policistům z Chlumce se ho podařilo odhalit, zadrželi ho kolegové na Českolipsku.

