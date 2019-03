Protože policisté pojali podezření, že řidič je pod vlivem drog, podrobili ho na místě orientačnímu testu na návykové látky. Ten potvrdil přítomnost amfetaminu v jeho těle. Hlídka navíc u šoféra našla sáček s pervitinem. Prověrkou v databázi řidičů přitom policisté zjistili, že mu úřady vrátily řidičský průkaz teprve před týdnem. V loňském roce mu ho odebraly právě pro řízení pod vlivem návykových látek. O tom, jak dlouhý trest zákazu řízení bude mít tentokrát, rozhodnou výsledky jeho krevního testu. Pokud by množství drogy, kterou v sobě měl, zakládalo skutkovou podstatu přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, mohl by ho soud poslat až na rok do vězení.