Trochu v jiném, bláznivém světě si člověk připadal během hlavního líčení u Okresního soudu v České Lípě, protože nejfrekventovanějším slovem zde byla „poprava“. Na počátku trestní kauzy ale byla touha mladých lidí užít si v Ralsku bezva víkend při hře na vojáky. Místo oblíbené zábavy ale skončili tři mladí fandové uniforem a airsoftových zbraní před soudem. Jeden z nich jako poškozený, který má po adrenalinové hře těžce zraněné koleno, a dva jako obžalovaní. Státní zástupce je viní z těžké újmy na zdraví z nedbalosti, za což jim v případě odsouzení hrozí až dvouleté vězení. Oba potvrdili, že žádné pojištění na způsobené újmy uzavřené neměli. Poškozený od nich požaduje odškodnění ve výši dva miliony korun.

Jak konstatoval státní zástupce Tomáš Mery, nepříjemná událost se stala 21. června loňského roku v dopoledních hodinách na území bývalého vojenského prostoru Ralsko, kde v rámci airsoftové hry a po rozepři o ukončení hry se obžalovaní Vítězslav Š. (21) a Robin Š. (20) snažili proti vůli poškozeného Dalibora P. (22) odzbrojit a povalit na zem. Ten si při tom zranil koleno pravé nohy. Situaci zachytilo i video, které si účastníci hlavního líčení přehrávali. Podle naplánovaného scénáře se desítky účastníků hry rozdělily do tří různě velkých skupin. Na bitevním poli se měli střetnout vojáci USA s partyzány z Národní fronty osvobození jižního Vietnamu známé pod názvem Vietkong, kde figuroval poškozený, a také s ozbrojenci Severního Vietnamu.

„Nechtěl se dát popravit, vzpíral se, ale nic nevyslovil. Šli jsme ke stromu, ale zakopl, spadli jsme všichni a on se hned chytil za koleno,“ popisoval Vítězslav Š. „Okamžitě jsme pochopili, že je něco špatně, byl hodně naštvaný, nadával a ležel na zemi.“ I když podle jeho názoru se přítomným nezdálo, že se poškozený zranil právě v tomto okamžiku. Podle něj i dalších svědků mohl každý účastník sundáním ochranných brýlí dát najevo, že odchází ze hry. Taková prý byla pravidla.

„Cítím se nevinen,“ uvedl obžalovaný Robin Š., který rovněž potvrdil, že vzpouzení se je součást hry. Zakázáno je jen vyloženě fyzicky někoho z účastníků napadat. „Popravy k té hře patří. Povalit jsme ho nechtěli, jen popravit,“ zmínil mladík, který už zažil asi dvě stě podobných velkých her a sám byl údajně několikrát také popravován.

Před soudem vystoupil i organizátor loňské hry v Ralsku Petr Kříž, který přichystal i scénář z války ve Vietnamu. „Napadení se může jen naznačit, symbolicky. To zranění byla nešťastná náhoda. Z videa usuzuji, že nápad poškozený herně nevzal… Řekli mi, že se na příměří dohodli a já ještě čekal, co na to americká strana, poprava byla přípustná, ve scénáři nebyla, ale napadlo to kluky,“ vysvětloval Petr Kříž. I on nepopíral, že improvizace v rámci průběhu těchto her je jejich důležitou součástí.

Jeden z nejzkušenějších hráčů Petr Síba (27) jako svědek vypověděl, že s nápadem na popravu přišel právě on. „Bylo v tu dobu ještě škoda ukončit hru. V té simulujeme něco, co se v konkrétní válce stalo,“ reagoval. „Neslyšel jsem, že by výslovně vyžadoval ukončení hry,“ dodal Síba.

Na dotaz státního zástupce, kdo rozhodl o popravení Dalibora P., odpověděl: „Bylo to takové skupinové rozhodnutí,“ řekl Vítězslav Š. Také poznamenal, že poškozený ho na místě maléru nežádal o žádnou pomoc.

Zraněný Dalibor P. potvrdil, že podobně jako jeho vrstevníci, jezdil na tyto simulované bojové akce od svých patnácti let . „Dopravil jsem se do nemocnice po vlastní ose. Že je zranění vážné mi tam řekli ten samý den, bojím se jehel, tak jsem punkci nechtěl, ale dostal jsem ortézu,“ uvedl. K dotazu soudce sdělil, že obžalovaní ho po zranění a během uplynulého roku nekontaktovali a naopak on se jim prý snažil navrhovat různé dohody na mimosoudní vyrovnání. „Popravit mě nebylo rozhodně nutné, herní poprava by šla vykonat na místě, k improvizacím ale dochází,“ řekl poškozený.

Jakékoliv pochybnosti o místě a způsobu vzniku tříštivé zlomeniny kolenního kloubu Dalibora P. přímo v soudní síni vyloučil soudní lékař a znalec Radovan Havel. „Poranění vzniklo v jasné souvislosti s „útokem“. Z mého pohledu jde o těžkou újmu na zdraví a nelze vyloučit vznik trvalých následků. Pacienta mohou provázet i neurologické poruchy,“ prohlásil znalec s tím, že léčba postupovala lege artis a termín operace nebo fakt, že pacient při první návštěvě nemocnice odmítl nabídnutou punkci, na tom nic nemění. „Časová prodleva tam nebyla, punkce byl jen úlevový zákrok, její odmítnutí nemělo vliv na charakter toho zranění,“ zdůraznil Havel. Podle něj vznik zranění nohy, kde dominuje rozdrcená chrupavka a kost, nezpůsobila jen jedna síla, ale hned kombinace několika sil.

Soud se znovu sejde v polovině července.