Běžný život lidí na dně prostupují časté násilnosti. Jen některé vyjdou najevo.

Opilý bezdomovec v samém centru České Lípy, srpen 2021. | Foto: Deník/Petr Pokorný

Mladý muž bez domova Jiří P. si během několika měsíců zadělal na vážné problémy a život za mřížemi. Na jaře si vyslechl u Okresního soudu v České Lípě svůj první rozsudek za násilí vůči svému společníkovi, 26 měsíců odnětí svobody, ale stále ještě s podmíněným odkladem výkonu trestu. Místo toho, aby dělal dobrotu, skončil zanedlouho ve vazbě s obviněním z další loupeže. Soudní senát mu jeho pobyt ve vazební věznici tento týden prodloužil, protože shledal důvodné obavy, že by obviněný utekl nebo pokračoval v trestné činnosti. Pokud soud rozhodne, že se loupeže skutečně dopustil, může počítat s dalším trestem v délce od dvou do deseti let.