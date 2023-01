Během procesu bylo slyšet přímo defilé obdobných svědectví. Soud v úterý 3. prosince projednával okolnosti vztahu a péče rodičů o jejich nezletilou dceru už při třetím hlavním líčení. V případě uznání viny jim za přečin ohrožování výchovy dítěte hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do pěti let.

„Svým jednáním vědomě ohrožovali citový vývoj dítěte, snižovali také jeho důstojnost. Závažným způsobem porušili svou povinnost o dítě pečovat a pokračovali v tom delší dobu,“ uvedla státní zástupkyně Štěpánka Milerová. Jak mimo jiné zaznělo v obžalobě, vůči malé dceři, na kterou křičeli a vulgárně ji oslovovali a kterou tehdy nechávali velkou část dne v přenosné posteli, měli používat nepřiměřené tresty.

„Tahal ji za vlasy, obžalovaná zase nejméně dvakrát před domem v Kamenickém Šenově na dítě řvala a vulgárně nadávala, bila ji značnou silou otevřenou dlaní do hlavy a obličeje,“ stojí v dokumentu. Stejně tak jako konstatování, že otec holčičku na noc svazoval na kotnících a zápěstích, aby v noci nestávala z postele a nebudila ho. „Zakazoval jí také večer pít, aby se v noci nepomočila,“ popsala státní zástupkyně.

Hrůzná svědectví

Z dvojice obžalovaných při prvním hlavním líčení vypovídal jen Karel M., kdy vinu popíral a bagatelizoval, co zaznělo ze strany obžaloby. Svědci ale hovořili jinak. „V jednom kuse se prali, nadávali si sprostě i před dětmi, bylo to děsný. Snažila jsem se jim domluvit a zpočátku pomoci, ale nemělo to smysl. Ani na veřejnosti si nedávali pozor. Viděla jsem, že paní škrtí. Ubližování dětem kvůli ničemu jsem také viděla, i otlaky na zápěstí a kotnících holčičky, kterou místo jména oslovovali jako dámské a pánské přirození,“ uvedla sousedka z Kamenického Šenova. „Měla v očích, že se jich bojí, věčně byla v ohrádce, v koutku, aby obžalovaného nerušila. Ten buď spal, nebo vařil,“ komentovala svědkyně.

Další z nájemníků potvrdil, že holčičku slyšel plakat a viděl ji s monoklem. „V bytě obžalovaných jsem byl asi třikrát, schovávala se za gaučem nebo byla v postýlce. Mně přišlo, že se jich bojí. Měla i různé podlitiny na rukou a nohou. V horní části ruky byly vidět i otisky prstů,“ vylíčil.

K soudu přišla i sestra obžalovaného, vzhledem k blízkému příbuzenskému vztahu před senátem nechtěla vypovídat a odkázala na svou výpověď z přípravného řízení. Tehdy například sdělila, že bratrova rodina hodně střídala bydliště kvůli neustálým hádkám. „Hádali se kvůli blbostem, provokovali se. Neměli mít žádné dítě. Na prvním místě byl mladší syn, k němu se chovali normálně, ale k Terezce ne,“ řekla svědkyně. Bratra charakterizovala jako nepracovitého, arogantního člověka, co hraje na city.

Neustálé nadávky

Další svědkyně, která bydlela nějaký čas vedle obžalovaných, uvedla, že se prý nejprve snažila na hluk a konflikty reagovat osobně, ale setkala se také jen s urážkami. Jak řekla, poškozená nezletilá byla krásná tichá holčička, ale plná strachu. Na dotaz soudu, jaký měli podle ní obžalovaní partnerský vztah, reagovala stručně: „Myslím, že neměli žádný partnerský vztah.“ V reakcích na další dotazy soudu potvrdila, že nadávky v rodině byly neustálé a děti byly součástí hádek. „Na 100 % měly strach. Zněla sprostá slova, hrubosti jako „drž hubu a už chrápej“. V baráku není žádné odhlučnění, a tak byly slyšet rovněž rány, dávali si do huby, minimálně do sebe strkali. Bylo mi dětí líto. Když šli ven, tak to věděla celá ulice,“ zavzpomínala.

Podobně svědčila také další bývalá sousedka. „Jejich vztahy byly šílený, byl tam furt řev. Děti jsem plakat slyšela, bály se. Karel byl sprostý, pí.., ku..o!“ přiblížila.

Poslední z vyslechnutých svědků ze cvikovské bytovky řekl, že obžalované zažil jako sousedy, kteří dost požívali alkohol a prali se. „Vadilo nám, jak často se tam hádají a perou. Nedalo se s nimi dohodnout, pak už jsme proto volali policisty. Byli jsme se stížností na radnici, nedobré podmínky pro život dětí pak začal řešit OSPOD. Bylo nám dětí líto, jak často brečí,“ tvrdil muž. „Dítě nebrali jako zázrak, miláčka, ale jen jako věc,“ zdůraznil svědek ze Cvikova.

Zbývající obeslané svědkyně se z jednání omluvily s tím, že jsou nemocné. Jelikož obhajoba trvá na slyšení všech navržených svědků, soud odročil hlavní líčení na počátek března, kdy by mohly zaznít závěrečné řeči a padnout rozsudek.

Nezletilá dcera a syn jsou aktuálně v pěstounské péči u matky obžalovaného. Ten, jak nyní sdělila předsedkyně senátu, byl loni 15. prosince odsouzen Okresním soudem v Ústí nad Labem v jiné věci, a to za týrání svěřené osoby k 32 měsícům odnětí svobody.