Soud přijal jeho prohlášení viny, kde se doznal a souhlasil s obžalobou za to, že letos 23. února v pozdních odpoledních hodinách řídil v Lindavě vůz Citroën Berlingo. Tam ho přistihla policejní hlídka. Za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu hrozily až dva roky vězení. Okresní soud mu vyměřil souhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti měsíců ve věznici s ostrahou, který František B. přijal.

„Cítím se být vinen skutkem popsaným v návrhu na potrestání, už nevím, co bych více dodal,“ řekl soudu. „Jsem invalidní důchodce, ale beru pouze sociální dávky ve výši šesti tisíc korun měsíčně, jiný příjem nemám. Nejde z toho vyžít. To auto patří synovi, který je v Anglii, ale už ho neřídím, je ve stodole,“ reagoval na dotazy soudu, který mu zároveň uložil zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do konce roku 2026.

Samosoudkyně Alena Procházková připomněla, že senior znovu selhal ve zkušební době. „V dubnu jste už za stejný přečin dostal u soudu tříměsíční vězení, navýšení na pět měsíců je tedy nepatrné. Buďte rád, že jste při jízdách v posledních třech letech nikomu neublížil,“ uvedla. „A pohybujeme se v sazbě až dva roky odnětí svobody,“ zmínila.