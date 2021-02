I když aktuálně má Jiří Tichý jako krajský úředník ve vedoucí pozici bdít nad správným chodem příspěvkových organizací v rezortu sociálních věcí Libereckého kraje, evidentně nezvládl řízení městské příspěvkové organizace v Mimoni.

Jinak by se kvůli dlouholetému spravování Sociálních služeb města Mimoň neocitl před českolipským soudem. Spolu s manželkou Monikou je obžalován z podvodu ve spolupachatelství a on sám ještě z porušení povinností při správě cizího majetku. V případě, že soud vinu uzná, hrozí jim za podvod rok až pět let ve vězení. Město Mimoň žádá náhradu škody ve výši 847 tisíc korun.

Oba obžalovaní shodně prohlásili, že nic nefingovali. „S obžalobou nesouhlasím,“ řekl každý z manželů. Jak konstatovala státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová, obžalovaný byl od roku 2006 do 2019 v postavení ředitele Sociálních služeb města Mimoň. Svou manželku zaměstnal na hlavní pracovní poměr (HPP) jako personalistku. Od roku 2015 do 2018 pro ni sjednal navíc i dohody o pracovní činnosti. V jejich rámci se žena jako „administrativní a ekonomická pracovnice“ měla věnovat skartování písemností. Podle žalobkyně však rozsah údajně odvedené práce neodpovídal vyplaceným penězům.

Podle státní zástupkyně obžalovaná opakovaně vyplňovala výkazy údajně odpracovaných hodin tak, že na dohodu odpracovala maximální možný pracovní úvazek, tedy 20 hodin týdně, i přesto, že ve skutečnosti ve všedních dnech na HPP odpracovala pouze standardní osmihodinovou pracovní dobu.

„V zaměstnání nezůstávala déle a nedocházela do něj ani o víkendech, jak v rozporu se skutečností uváděla ve výkazech práce,“ zdůraznila Bukvová Mildeová. Vyčíslila, že oba městu způsobili na neoprávněně vyplacených odměnách škodu ve výši 484 tisíc korun.

Ukázalo se, že obžalovaná měla práci s archiváliemi provádět – tehdy nestandardně – formou „home office“. Šanony si manželé odváželi domů. „Tu práci jsem opravdu odvedla, vykonala, fyzickou skartaci jsem prováděla většinou v práci, kde byla velká skartovačka,“ hájila se žena.

Soud se pozastavil nad skutečností, že když Tichý zaměstnal svou manželku na referentském místě, rázem ji schválil osobní příplatek, který jiní zaměstnanci nepobírali. „O přidělení osobního ohodnocení jsem rozhodoval já,“ potvrdil soudu. Podle obžaloby se měl Tichý chovat nehospodárně i v útratách za neadekvátní telekomunikační služby. „Ač mu byl přidělen mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS i dostatečným objemem dat, tak si objednal bez jakéhokoliv opodstatnění datový roamingový balíček „Evropa“ za 2 tisíce korun měsíčně,“ sdělila státní zástupkyně. Od léta 2016 do března 2019 tento luxus přišel město na více než 64 tisíc korun. Kromě toho na jiné telefonní číslo objednal nadbytečnou službu „Mobilní internet Business XL“. Organizaci to přišlo na více než 43 tisíc.

„Potřeboval jsem být dosažitelný 24 hodin denně, pohyboval jsem se i po regionu, kde nebyl signál, chtěl jsem být o všem informován, ten objem dat jsem považoval za odpovídající,“ řekl obžalovaný. Tvrdil také, že se potřeboval seznamovat s novými předpisy, i když nebyl na pracovišti.

Soud se zabývá i jeho nákupem z roku 2016, kdy sobě a své zástupkyni koupil na tehdejší dobu přepychový mobilní telefon zlaté barvy značky Samsung, každý za 21 tisíc korun. „Neměl k tomu řádný důvod a nákup přístrojů v tak vysoké cenové relaci nebyl ničím opodstatněný,“ uvedla Bukvová Mildeová. Jak upřesnila, telefon předal své zástupkyni s tím, že se jedná o dárek k Vánocům. Svůj telefon si zřejmě neoblíbil, protože ho po krátkém čase přidělil své manželce, personalistce organizace.

„Samsung mu nevyhovoval, tak ho dal mně, prostě přišel ke stolu a dal mi ho. Využívala jsem ho k objednávání ochranných pomůcek a k obvolávání uchazečů o zaměstnání,“ vysvětlila obžalovaná.

Manažer je stíhán i za to, že ve funkci ředitele nenabídl zřizovateli jako nepotřebný majetek ojeté auto Kia Picanto, které používaly pečovatelky a sestry. A bez souhlasu města ho odprodal své nevlastní dceři za 3 500 korun, přičemž podle znalce bylo prodejné za 24 tisíc. „Bylo nepojízdné. Oprava by byla drahá, procházela STK, o záměru jsem řekl správnímu odboru, ale důkaz nemám,“ řekl Tichý.

Obžaloba ho viní také z toho, že vydal přímý pokyn k proplácení plné mzdy zaměstnané zdravotní sestře v celém rozsahu pracovního úvazku od pondělí do pátku, i když věděl, že tato sestra každé pondělí pracuje jinde, v soukromé lékařské poradně v Mimoni. Městu tím způsobil další škodu 194 tisíc korun. „Docházka byla v kompetenci její přímé nadřízené. Pracovala také na home office, ten objem její práce byl odveden,“ vyjádřil se k poslednímu bodu obžaloby Tichý. Proces byl odročen na konec března, kdy soud vyslechne řadu svědků.