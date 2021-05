Za využití tlumočníka z vietnamštiny, velkoformátových monitorů a osobní účasti pouze jednoho ze tří obžalovaných Jaromíra Budíka (1977) proběhlo před senátem českolipského soudu hladce hlavní líčení v kauze nedovolené výroby, přechovávání a šíření drog. Obžalovaný Duy Dung Pham (1983) se ho účastnil prostřednictvím videokonference z Věznice Oráčov a obžalovaný Petr Ploch (1975) z Věznice Vinařice.

Obžaloba trojici vinila z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Nikdo z nich k zacházení s psychotropními látkami neměl povolení. V případě obžalovaného Budíka ještě přibyl přečin výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu. U obžalovaného Plocha zase kromě nedovolené výroby a nakládání s pervitinem figuroval ještě paragraf přechovávání drog v množství větším než malém.

Jeden po druhém až u soudu využili loňské novely zákona, prohlásili svou vinu a souhlasili s tresty. Soud dohodu o vině a trestu posvětil a vynesl ještě relativně mírné tresty. Duy Dung Pham, který si odpykává čtyřletý trest od soudu v Chebu, si teď v novém rozsudku vyslechl souhrnný trest pět let odnětí svobody. Soud v Lípě zároveň zrušil původní čtyřletý rozsudek z Chebu a Vietnamce tak díky doznání čeká „pouze“ rok navíc. Kdyby se nepřiznal, státní zástupkyně mu navrhovala 2,5 roku nepodmíněně. Petr Ploch je rovněž ve výkonu předchozího trestu, nyní mu soud vyměřil souhrnný trest 28 měsíců. Jaromír Budík, majitel bytu, kde policisté varnu objevili, přijal úhrnný trest 12 měsíců nepodmíněně. Jak podotkla předsedkyně senátu Zuzana Bohatá Koldovská, jde o nejnižší možný rozsudek.

„Bylo jednoznačně prokázáno, že se skutky uvedené v obžalobě staly a všichni tři obžalovaní s tím souhlasili,“ prohlásila v závěrečném návrhu státní zástupkyně Marie Jandáčová. U každého z obžalovaných ocenila prohlášení viny jako výraznou polehčující okolnost pro stanovení trestu. Všem ale naopak přitížila jejich minulost a poměrně hustě popsaný trestní rejstřík. K Budíkovi (10 záznamů) uvedla, že se přečinů dopustil ve zkušební době. „Jednalo se o pervitin, tvrdou drogu, proto není možný jiný trest než nepodmíněný,“ řekla Jandáčová. Ploch má 18 záznamů v rejstříku trestů a Duy Dung Pham sedm.

Výroby metamfetaminu se dotyční podle státní zástupkyně dopouštěli v obci Blatce na Českolipsku, minimálně v období od 28. února 2019 do 14. května 2019, kdy v bytě obžalovaného Budíka, který tehdy v malé vsi žil, provedli policisté domovní prohlídku a zajistili zde chemické látky a aparaturu, laboratorní sklo, plastové náčiní a ostatní předměty potřebné k výrobě pervitinu. Drogu ale měl v Blatcích za pomoci chemické aparatury vyrábět společně Ploch a Duy Dung Pham. Sáčky s bílou krystalickou látkou nosili i u sebe. Šířili ji pak v okrese Rakovník a v Kladně, například u obchodních domů Kaufland a Tesco. „V Kladně, části Švermov, poskytl obžalovaný Duy Dung Pham pervitin nejméně v šesti případech, za částku 850 korun za gram,“ konstatovala obžaloba.

Všichni obžalovaní i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání. „Hrozilo mně až pět let a trest jsem předpokládal. Jsem s tím smířen. Bylo to ale poprvé v životě za drogy,“ řekl před jednací síní Jaromír Budík, který se z Blatců už odstěhoval na Novoborsko. Jak poznamenal, ve vsi a okolí, kde nebyla práce, se snažil místním pomáhat, kdykoliv bylo třeba. Na pomoc známému prý také doplatil. „Nechal jsem se do toho navléct. S Petrem Plochem jsem dříve seděl, tak jsem mu chtěl pomoci a vůbec nic jsem z toho neměl,“ litoval Budík. Policejní zásah a domovní prohlídku si vysvětluje tím, že je na konci zapadlé vsi musel někdo sledovat a udat. „Doufám, že se dostanu do Liberce, ve výkonu trestu bych chtěl pracovat,“ dodal.